Опасный дом на берегу моря выставили на продажу за 99 млн (фото)

В Нантакете (остров и административный округ в штате Массачусетс, США), на продажу выставили разрушенный дом на побережье Атлантики. Несмотря на опасное расположение, владелец оценил недвижимость в $2,395 млн (99,6 млн грн).

Как сообщает Daily Mail, дом стоит всего в 36 метрах от участка пляжа, который разрушила эрозия. Предыдущий особняк рядом был снесен в 2023 году, когда его признали непригодным для проживания.

Дом расположен по адресу 22 Sheep Pond Road, на территории, где Атлантический океан активно разрушает береговую линию.

С 2014 года там снесли по меньшей мере семь сооружений, еще несколько владельцев смогли перенести свои дома глубже в материк.

В рекламном описании недвижимости отмечают не риски, а преимущества: беспрепятственный вид, близость к океану, частный пляж и возможность наблюдать закат с открытой террасы.

Впрочем, по данным местного издания Nantucket Current, регион ежегодно теряет от 7 до 10 футов земли, а после сильных штормов эрозия может достигать 1-1,5 метра всего за несколько месяцев.

Местный риелтор Гэри Винн объяснил, что ситуация с берегом сложная и непредсказуемая. По его словам, иногда эрозия останавливается на годы, а в отдельных районах побережья земля даже прибавляется. Однако после мощных ураганов риски для владельцев резко возрастают.

"Эти дома всегда были рискованными. Некоторые пришлось переносить еще десятилетия назад. Но инвесторы все равно покупают такие объекты, потому что летняя аренда может полностью покрыть их стоимость за несколько лет", — сказал Винн.

По его оценкам, арендный доход от такого дома может составлять $150-200 тысяч (6,2-8,3 млн грн) только за сезон. При этом он подчеркнул, что новый объект стоит более чем в 120 метрах от океана и может простоять еще несколько десятилетий.

Несмотря на это, многие покупатели ожидают существенного снижения цены. Так, в мае два дома на этой же улице были проданы всего за $400 тысяч (16,6 млн грн) каждый, что составляет менее половины первоначальной стоимости.

Местные власти пытаются решить проблему, рассматривая проект переноса дороги, ведущей к Шип-Понд-Роуд, и установления геотекстильных защитных сооружений. Часть жителей поддерживает эти шаги, другие же считают, что такие конструкции лишь смещают проблему эрозии дальше вдоль побережья.

Несмотря на риски, спрос на недвижимость в Нантакете сохраняется. По данным риелторов, средняя цена дома на острове снизилась с $3 млн (124,5 млн грн) в мае 2024 года до $2,5 млн (103,7 млн грн) в мае 2025-го.

В 2023 году на этой же улице снесли дом после того, как шторм разрушил его часть.

В 2010 году другой особняк в этом районе полностью упал в море.

