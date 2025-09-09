Небезпечний будинок на березі моря виставили на продаж за 99 млн (фото)

У Нантакеті (острів і адміністративний округ у штаті Массачусетс, США), на продаж виставили зруйнований будинок на узбережжі Атлантики. Попри небезпечне розташування, власник оцінив нерухомість у $2,395 млн (99,6 млн грн).

Як повідомляє Daily Mail, будинок стоїть лише за 36 метрів від ділянки пляжу, яку зруйнувала ерозія. Попередній маєток поруч був знесений у 2023 році, коли його визнали непридатним для проживання.

Будинок розташований за адресою 22 Sheep Pond Road, на території, де Атлантичний океан активно руйнує берегову лінію.

Чотирикімнатний будинок з рекламного фото Фото: Скриншот

З 2014 року там знесли щонайменше сім споруд, ще кілька власників змогли перенести свої оселі глибше в материк.

Знесення залишків будинку Фото: Скриншот

У рекламному описі нерухомості наголошують не на ризиках, а на перевагах: безперешкодному краєвиді, близькості до океану, приватному пляжі та можливості спостерігати захід сонця з відкритої тераси.

Втім, за даними місцевого видання Nantucket Current, регіон щороку втрачає від 7 до 10 футів землі, а після сильних штормів ерозія може сягати 1–1,5 метра лише за кілька місяців.

Нерухомість у групі ризику Фото: Скриншот

Місцевий ріелтор Гері Вінн пояснив, що ситуація із берегом складна й непередбачувана. За його словами, іноді ерозія зупиняється на роки, а в окремих районах узбережжя земля навіть додається. Однак після потужних ураганів ризики для власників різко зростають.

"Ці будинки завжди були ризикованими. Деякі довелося переносити ще десятиліття тому. Але інвестори все одно купують такі об’єкти, бо літня оренда може повністю покрити їхню вартість за кілька років", – сказав Вінн.

Ці будинки завжди були ризикованими Фото: Скриншот

За його оцінками, орендний дохід від такого будинку може становити $150–200 тисяч (6,2–8,3 млн грн) лише за сезон. При цьому він наголосив, що новий об’єкт стоїть більш ніж за 120 метрів від океану й може простояти ще кілька десятиліть.

Попри це, чимало покупців очікують на суттєве зниження ціни. Так, у травні два будинки на цій же вулиці були продані лише за $400 тисяч (16,6 млн грн) кожен, що становить менше половини первинної вартості.

Місцева влада намагається вирішити проблему, розглядаючи проєкт перенесення дороги, що веде до Шіп-Понд-Роуд, та встановлення геотекстильних захисних споруд. Частина мешканців підтримує ці кроки, інші ж вважають, що такі конструкції лише зміщують проблему ерозії далі вздовж узбережжя.

Ризиковане розташування будинків Фото: Скриншот

Попри ризики, попит на нерухомість у Нантакеті зберігається. За даними ріелторів, середня ціна будинку на острові знизилася з $3 млн (124,5 млн грн) у травні 2024 року до $2,5 млн (103,7 млн грн) у травні 2025-го.

У 2023 році на цій же вулиці знесли будинок після того, як шторм зруйнував його частину.

У 2010 році інший маєток у цьому районі повністю впав у море.

