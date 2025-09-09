"Потеряли все": семья обнаружила, что дом мечты "убивает их" (фото)

Жители Форт-Уэрта, штат Техас (США), столкнулись с тяжелыми хроническими болезнями спустя всего год после переезда в свой новый дом. Позже оказалось, что причиной стало скрытое распространение плесени.

Семья была вынуждена покинуть дом, избавиться от мебели и личных вещей, а также запустить сбор средств на восстановление жилья. Об этом пишет Lad Bible.

В сентябре 2021 года Александра и Джефте Кампос приобрели дом за 225 000 долларов (почти 9,3 млн гривен), чтобы начать новую жизнь вместе с тремя детьми. Но уже через год их здоровье стало резко ухудшаться.

Врачи начали фиксировать у каждого члена семьи необычные и тревожные симптомы:

У 4-летней дочери Мейв диагностировали болезнь Грейвса и щитовидную офтальмологическую болезнь.

У шестилетнего сына, страдающего аутизмом, возникло воспаление мозга, из-за чего он временно потерял способность говорить.

У мужа появились сильная сыпь и обострение аутоиммунного заболевания.

У Александры развились головокружение, боли в мышцах и хроническая усталость.

В июне 2024 года под половицами в ванной была обнаружена протекающая труба. Проверка выявила масштабное заражение плесенью во всем доме. Эксперты признали жилье непригодным для проживания.

Семья была вынуждена покинуть дом, избавиться от мебели и личных вещей, а также запустить сбор средств на восстановление жилья. Александра признается, что это стало настоящей трагедией.

"Мы пережили тяжелый период горя. Потеряли все имущество и здоровье. Только после переезда к друзьям почувствовали облегчение", — отметила она.

Сейчас семья Кампос живет в съемном доме и пытается собрать 80 000 долларов (3,3 млн гривен) на ремонт. Их бывшее жилье подлежит сносу.

