"Втратили все": сім'я виявила, що будинок мрії "вбиває їх" (фото)

Жителі Форт-Верта, штат Техас (США), зіткнулися з важкими хронічними хворобами лише за рік після переїзду у свій новий будинок. Пізніше виявилося, що причиною стало приховане поширення цвілі.

Сім'я була змушена покинути будинок, позбутися меблів та особистих речей, а також запустити збір коштів на відновлення житла. Про це пише Lad Bible.

У вересні 2021 року Александра та Джефте Кампос придбали будинок за 225 000 доларів (майже 9,3 млн гривень), щоб почати нове життя разом із трьома дітьми. Але вже за рік їхнє здоров'я стало різко погіршуватися.

Лікарі почали фіксувати в кожного члена сім'ї незвичні та тривожні симптоми:

У 4-річної доньки Мейв діагностували хворобу Грейвса та щитоподібну офтальмологічну хворобу.

У шестирічного сина, який страждає на аутизм, виникло запалення мозку, через що він тимчасово втратив здатність говорити.

У чоловіка з'явилися сильний висип і загострення аутоімунного захворювання.

В Олександри розвинулися запаморочення, болі в м'язах і хронічна втома.

У червні 2024 року під мостинами у ванній було виявлено трубу, що протікає. Перевірка виявила масштабне зараження цвіллю в усьому будинку. Експерти визнали житло непридатним для проживання.

Перевірка виявила масштабне зараження цвіллю в усьому будинку Фото: Kennedy News & Media

Сім'я була змушена покинути будинок, позбутися меблів та особистих речей, а також запустити збір коштів на відновлення житла. Олександра зізнається, що це стало справжньою трагедією.

"Ми пережили важкий період горя. Втратили все майно і здоров'я. Тільки після переїзду до друзів відчули полегшення", — зазначила вона.

Зараз сім'я Кампос живе в орендованому будинку і намагається зібрати 80 000 доларів (3,3 млн гривень) на ремонт. Їхнє колишнє житло підлягає знесенню.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.