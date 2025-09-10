Поддержите нас UA
Подруги заказали рейс на самолет, но оказались за 800 км от места назначения (видео)

Подруги хотели полететь во французскую Ниццу, но оказались в Тунисе | Фото: Unsplash

Американка Бриттни Дзиало и ее подруга садятся на самолет из Рима, улетев в сторону французской Ниццы. Однако во время рейса девушки обнаружили, что оказались на 800 км от места назначения.

Бритни и ее подруга поняли на другом рейсе из-за досадного недоразумения, как это видно на опубликованном видео в TikTok.

Ролик с открытием девушек стал вирусным — набрал более 28,5 млн просмотров. На кадрах заметно, что стюардесса спрашивает их, куда летят пассажирки, на что те переспрашивают: "Это самолет в Ниццу?".

"В Тунис, да", — услышали девушки, а после непродолжительной путаницы с названием до подруг дошло, что они садятся совсем не туда.

После непродолжительной путаницы с названием до подруг дошло, что они садятся совсем не туда. Одна из них в недоумении переспрашивает, куда они полетели и услышали — девушки летят в Тунис.

В кадре видно, как они открывают Google Maps и узнают, что Тунис — это таки Африка, а не Франция. После повторного вопроса другой стюардессы подтвердилось: да, они летят в Северную Африку.

В следующем видео девушки рассказали, что пытались выйти, но персонал посоветовал им дождаться прилета в Тунис и там сменить самолет.

"Весь самолет наблюдал за нашей паникой — и кто-то смеялся, а кто-то нас ненавидел", — рассказала Бриттни.

По мнению девушки, работник авиакомпании неправильно услышал, когда они сказали, что им нужен рейс "to Nice" (в Ниццу), восприняв это как "Tunis" (в Тунис).

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику, юзеры сначала не поверили в реальность истории девушек, но потом началась дискуссия об ошибках персонала в общении. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

  • "А география в Америке запрещена?";
  • "А уточнить правильно не додумались?";
  • "Рейс в Тунис спутать с Ниццей... Нет слов";
  • "Ну полетели бы в Северную Африку, там красиво".

