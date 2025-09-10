Подруги замовили рейс на літак, але опинилися за 800 км від місця призначення (відео)

Американка Бріттні Дзіало та її подруга сідають на літак з Риму, полетівши в сторону французької Ніцци. Однак під час рейсу дівчата виявили, що опинилися на 800 км від місця призначення.

Related video

Бріттні та її подруга зрозуміли на іншому рейсі через прикре непорозуміння, як це видно на опублікованому відео в TikTok.

Ролик з відкриттям дівчат стало вірусним — набрав понад 28,5 млн переглядів. На кадрах помітно, що стюардеса питає їх, куди летять пасажирки, на що ті перепитують: "Це літак у Ніццу?".

"У Туніс, так", — почули дівчата, а після нетривалої плутанини з назвою до подруг дійшло, що вони сідають зовсім не туди.

Після нетривалої плутанини з назвою до подруг дійшло, що вони сідають зовсім не туди. Одна з них у подиві перепитує, куди вони полетіли та почули — дівчата летять до Туніса.

У кадрі видно, як вони відкривають Google Maps і дізнаються, що Туніс — це таки Африка, а не Франція. Після повторного запитання іншої стюардеси підтвердилося: так, вони летять у Північну Африку.

У наступному відео дівчата розповіли, що намагалися вийти, але персонал порадив їм дочекатися прильоту до Туніса й там змінити літак.

"Весь літак спостерігав за нашою панікою — і хтось сміявся, а хтось нас ненавидів", — розповіла Бріттні.

На думку дівчини, працівник авіакомпанії неправильно почув, коли вони сказали, що їм потрібен рейс "to Nice" (у Ніццу), сприйнявши це як "Tunis" (у Туніс).

Реакція соцмереж

У коментарях до ролику, юзери спочатку не повірили в реальність історії дівчат, але потім розпочалася дискусія про помилки персоналу в спілкуванні. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"А географія в Америці заборонена?";

"А уточнити правильно не додумалися?";

"Рейс до Тунісу сплутати з Ніццою… Нема слів";

"Ну полетіли б до Північної Африки, там красиво".

Раніше Фокус повідомляв, як вид найвідомішого міста із висоти польоту вразив мережу. Пасажирка одного з рейсів з американського Нью-Йорка зняла вид міста з висоти пташиного польоту.

Згодом стало відомо, що 20 пасажирів вимушено висадили з літака. Через екстремальну спеку, що обрушилася на Італію в першій декаді серпня, повітря стало менш щільним і для набору крейсерської висоти літака знадобилося більше палива.