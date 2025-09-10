"Летит прямо на нас": свидетель НЛО закричал, заметив светящиеся красные квадраты

Конгресс США организовал третье заседание, посвященное теме НЛО. Свидетели утверждают, что видели загадочные объекты в небе и над океаном.

На заседании под названием "Прозрачность в отношении неопознанных аномальных явлений (НАЯ)" выступили свидетели, среди которых были военные и ветераны. Об этом пишет Daily Star.

9 сентября в Палате представителей США прошли уже третьи слушания, посвященные теме неопознанных летающих объектов (НЛО).

Ветеран ВВС США Джеффри Нуччетли сообщил конгрессменам, что с 2003 по 2005 год на базе Ванденберг в Калифорнии произошло пять случаев появления НЛО. По его словам, 3 октября 2003 года подрядчики Boeing наблюдали "огромный светящийся красный квадрат", который беззвучно завис над объектами ПРО.

На слушании была показана видеозапись инцидента, связанного с предполагаемым НЛО Фото: SWNS

Несколько охранников утверждали, что видели, как объект приближался прямо к ним, выкрикивая: "Он летит прямо на нас!".

Загадочные "тик-так" из океана

Военнослужащий ВМС США Александро Уиггинс рассказал о событиях 15 февраля 2023 года у берегов Южной Калифорнии. Он утверждал, что заметил странные объекты, "не похожие на обычные самолеты или дроны".

Несколько ветеранов войны утверждают, что видели НЛО Фото: SWNS

Один из них, "светящийся крестик", поднялся из океана и соединился еще с тремя такими же, после чего все они исчезли с невероятной скоростью. Уиггинс настаивал на необходимости тщательного изучения подобных явлений, так как они могут представлять угрозу национальной безопасности.

"Золотая плазма" и черный треугольник

Другой ветеран ВВС, Дилан Борланд, заявил, что еще в 2012 году стал свидетелем появления "равностороннего треугольника размером около 30 метров".

По его словам, объект излучал "золотую плазму", двигавшуюся по его контуру, и будто состоял из "жидкого или живого материала". В момент наблюдения его телефон перестал работать, а в воздухе ощущался запах грозы. Борланд добавил, что после обнародования этой истории подвергся "давлению и репрессиям".

Председатель комитета, конгрессвумен Анна Паулина Луна, заявила, что власти США "годами скрывали информацию от американцев". Она подчеркнула, что пришло время "дать ответы, которых люди заслуживают".

