"Летить просто на нас": свідок НЛО закричав, помітивши червоні квадрати, що світяться

Конгрес США організував третє засідання, присвячене темі НЛО. Свідки стверджують, що бачили загадкові об'єкти в небі та над океаном.

Related video

На засіданні під назвою "Прозорість щодо непізнаних аномальних явищ (НАЯ)" виступили свідки, серед яких були військові та ветерани. Про це пише Daily Star.

9 вересня в Палаті представників США відбулися вже треті слухання, присвячені темі непізнаних летючих об'єктів (НЛО).

Ветеран ВПС США Джеффрі Нуччетлі повідомив конгресменам, що з 2003 по 2005 рік на базі Ванденберг у Каліфорнії сталося п'ять випадків появи НЛО. За його словами, 3 жовтня 2003 року підрядники Boeing спостерігали "величезний світний червоний квадрат", який беззвучно завис над об'єктами ПРО.

На слуханні було показано відеозапис інциденту, пов'язаного з імовірним НЛО Фото: SWNS

Кілька охоронців стверджували, що бачили, як об'єкт наближався прямо до них, вигукуючи: "Він летить прямо на нас!".

Загадкові "тік-так" з океану

Військовослужбовець ВМС США Александро Віггінс розповів про події 15 лютого 2023 року біля берегів Південної Каліфорнії. Він стверджував, що помітив дивні об'єкти, "не схожі на звичайні літаки або дрони".

Кілька ветеранів війни стверджують, що бачили НЛО Фото: SWNS

Один із них, "світний хрестик", піднявся з океану і з'єднався ще з трьома такими ж, після чого всі вони зникли з неймовірною швидкістю. Віггінс наполягав на необхідності ретельного вивчення подібних явищ, оскільки вони можуть становити загрозу національній безпеці.

"Золота плазма" і чорний трикутник

Інший ветеран ВПС, Ділан Борланд, заявив, що ще 2012 року став свідком появи "рівностороннього трикутника розміром близько 30 метрів".

За його словами, об'єкт випромінював "золоту плазму", що рухалася по його контуру, і ніби складався з "рідкого або живого матеріалу". У момент спостереження його телефон перестав працювати, а в повітрі відчувався запах грози. Борланд додав, що після оприлюднення цієї історії зазнав "тиску і репресій".

Голова комітету, конгресвумен Анна Пауліна Луна, заявила, що влада США "роками приховувала інформацію від американців". Вона наголосила, що настав час "дати відповіді, на які люди заслуговують".

Раніше Фокус повідомляв, що схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа. Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.