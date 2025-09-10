"Браку конец": мужчина подает на развод, узнав, на что жена взяла кредит

Житель Великобритании заявил, что намерен развестись с женой после того, как выяснил: она оформила кредит ради покупки еды на вынос. История стала вирусной в соцсетях.

Британец рассказал на популярном форуме Reddit, что решил развестись с женой после того, как узнал о ее тайных расходах.

По словам мужчины, его супруга потратила более 1000 фунтов стерлингов (56 тысяч гривен) на еду на вынос, отказываясь готовить дома и даже выбрасывая продукты из холодильника. Когда он ограничил доступ к семейным деньгам, жена нашла выход — оформила кредит до зарплаты с огромными процентами, чтобы продолжать оплачивать свою привычку.

Мужчина отметил, что он работает, оплачивает жилье и продукты, тогда как жена безработная. Узнав о кредите, он заморозил все счета и собственными деньгами погасил заем, но признался, что это стало последней каплей.

"Моему браку пришел конец. Подаю на развод", — написал он.

Узнав о кредите, мужчина заморозил все счета и собственными деньгами погасил заем

В комментариях пользователи выразили сочувствие и посоветовали мужчине сохранять все чеки и квитанции для суда. Другие отметили, что у женщины может быть зависимость от фастфуда, и ей необходима помощь специалистов.

"У нее серьезная пищевая зависимость. Дело не только в том, что она покупает еду на вынос или не умеет готовить. Ей нужна профессиональная помощь. Хотя это и не ваша ответственность", — написал один из пользователей.

