"Шлюбу кінець": чоловік подає на розлучення, дізнавшись, на що дружина взяла кредит

Житель Великої Британії заявив, що має намір розлучитися з дружиною після того, як з'ясував: вона оформила кредит заради купівлі їжі на винос. Історія стала вірусною в соцмережах.

Британець розповів на популярному форумі Reddit, що вирішив розлучитися з дружиною після того, як дізнався про її таємні витрати.

За словами чоловіка, його дружина витратила понад 1000 фунтів стерлінгів (56 тисяч гривень) на їжу на винос, відмовляючись готувати вдома і навіть викидаючи продукти з холодильника. Коли він обмежив доступ до сімейних грошей, дружина знайшла вихід — оформила кредит до зарплати з величезними відсотками, щоб продовжувати оплачувати свою звичку.

Чоловік зазначив, що він працює, оплачує житло та продукти, тоді як дружина безробітна. Дізнавшись про кредит, він заморозив усі рахунки і власними грошима погасив позику, але зізнався, що це стало останньою краплею.

"Моєму шлюбу прийшов кінець. Подаю на розлучення", — написав він.

Дізнавшись про кредит, чоловік заморозив усі рахунки і власними грошима погасив позику Фото: Pixabay

У коментарях користувачі висловили співчуття і порадили чоловікові зберігати всі чеки та квитанції для суду. Інші зазначили, що в жінки може бути залежність від фастфуду, і їй необхідна допомога фахівців.

"У неї серйозна харчова залежність. Річ не тільки в тому, що вона купує їжу на винос або не вміє готувати. Їй потрібна професійна допомога. Хоча це і не ваша відповідальність", — написав один із користувачів.

