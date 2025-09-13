Попугаи начали оскорблять маленького котенка, но за него неожиданно вступились (видео)
Рыжий котенок спокойно шел мимо двух попугаев, которые решили клюнуть малого пушистого. Через мгновение на помощь котику пришел неожиданный спаситель, поступок которого вызвал смешную реакцию в сети.
Этим помощником пушистого стал более крупный попугай, который быстро проучил "невоспитанных" птичек, как это видно на опубликованном видео в Reddit.
Ролик с забавным поведением попугаев и котика стал популярным — набрал почти 2 тыс. реакций и комментариев. На кадрах можно увидеть, как пушистый спокойно ползет куда-то, как вдруг на него обращают внимание двое попугаев.
Синяя и белая птица решают клюнуть малого, который возвращается и понимает, что его обижают. Котик не успевает ответить обидчикам, но через мгновение в кадре появляется спаситель хвостатого — большой цветной попугай.
Когда оба наглеца увидели большего самца, то те сначала притихли. Через мгновение цветная птица начала "воспитательный процесс": сначала досталось синему попугаю, за ним пришла очередь белого.
На последних кадрах видео заметно, что "главный" быстро выгоняет наглецов и те исчезают из поля зрения камеры. Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры.
Что говорят в сети
В комментариях к популярному ролику, юзеры саркастически ответили на увиденное. Больше всего пользователям понравились такие реплики:
- "Старший брат на помощь, защищает котенка-сестру";
- "Угадайте, кому через несколько месяцев, как котик подрастет, перепадет и их могут разодрать?";
- "Старший попугай заходит такой и говорит: "Эй, вы что, глупые что ли? Разве вы не видели, какими эти создания вырастают?";
- "Смертники-попугаи решили подразнить кота. Брат пришел и дам по шее неучам".
