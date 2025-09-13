Папуги почали ображати маленьке кошеня, та за нього неочікувано заступилися (відео)
Руде кошеня спокійно йшло повз двох папуг, які вирішили клюнути малого пухнастого. За мить на допомогу котику прийшов неочікуваний рятівник, учинок якого викликав смішну реакцію у мережі.
Цим помічником пухнастого став більший папуга, який швидко провчив "невихованих" пташок, як це видно на опублікованому відео в Reddit.
Ролик з кумедною поведінкою папуг і котика став популярним — набрав майже 2 тис. реакцій та коментарів. На кадрах можна побачити, як пухнастий спокійно повзе кудись, аж раптом на нього звертають увагу двоє папуг.
Синя та біла птаха вирішують клюнути малого, яке повертається і розуміє, що його ображають. Котик не встигає відповісти кривдникам, та за мить у кадрі з'являється рятівник хвостатого — великий кольоровий папуга.
Коли обидва нахаби побачити більшого самця, то ті спочатку принишкли. За мить кольоровий птах почав "виховний процес": спочатку дісталося синьому папузі, за ним прийшла черга білого.
На останніх кадрах відео помітно, що "головний" швидко виганяє нахаб і ті зникають з поля зору камери. Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри.
Що кажуть в мережі
У коментарях до популярного ролика, юзери саркастично відповіли на побачене. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:
- "Старший брат на допомогу, захищає кошеня-сестру";
- "Вгадайте, кому за кілька місяців, як котик підросте, перепаде і їх можуть роздерти?";
- "Старший папуга заходить такий і каже: "Агов, ви що, дурні чи що? Хіба ви не бачили, якими ці створіння виростають?";
- "Смертники-папуги вирішили подражнити кота. Брат прийшов і дам по шиї неукам".
Раніше Фокус розповідав, як реакція кота на "повернення додому" розсмішила мережу. В американському містечку Ренделз-таун у штаті Мериленд сусід повернув кота власниці, показавши його на камеру вхідних дверей.
Згодом стало відомо, що кіт образився на господиню за її від'їзд. Мешканка США поїхала з дому та попросила сусідку подивитися за своїм котом Плутоном, який встиг образитися на власницю, а його реакція її подрузі стала вірусною.