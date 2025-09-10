Самая опасная достопримечательность: заброшенная шахта манит к себе миллионы туристов (фото)

Почти миллион туристов ежегодно приезжают в провинцию Цзянси, чтобы увидеть впечатляющую долину Вансянь — бывшую шахту, закрытую в 1969 году и превратившуюся в необычный туристический объект.

Однако вместе с завораживающей красотой место таит в себе и серьезные опасности для людей. Об этом пишет Mirror.

Долина Вансянь расположена у подножия горы Лин и окружена древними буддийскими деревнями и террасными фермами. Само название переводится как "Взгляд на бессмертных", что связано с местной легендой о мудреце Ху Цзуюй, который вознесся во Дворец бессмертных.

Но туристов больше привлекают склоны, которые утопают в зелени вековых лесов, и прозрачные ручьи, которые спускаются вниз, образуя два живописных водопада. Внизу для людей открывается вид на фантастический бассейн Odd Rock с причудливыми каменными образованиями. Ночью утесы озаряются теплой подсветкой, превращая пейзаж в сказочное световое шоу. Именно сочетание природы и мистики делает карьер особенно привлекательным для туристов.

Долина Вансянь расположена у подножия горы Лин Фото: Booking

Несмотря на популярность, Вансянь получил репутацию "самой опасной туристической точки мира". Причин несколько:

Смертельные обрывы. Резкие склоны и отвесные стены высотой до 100 метров создают риск падения. Отсутствие ограждений на некоторых участках делает прогулку по узким тропинкам особенно опасной.

Скользкие поверхности. Постоянная влага от водопадов и тумана превращает каменные ступени и мостики в настоящие ловушки. Туристы часто теряют равновесие, и падение может закончиться серьезными травмами.

Экстремальные маршруты. Одним из главных аттракционов является стеклянная тропа длиной 50 метров, висящая над пропастью. Несмотря на прочность закаленного стекла толщиной 28 мм, многие путешественники испытывают сильный стресс и головокружение, что может привести к панике.

Непредсказуемая погода. В горах внезапно поднимается туман и усиливается ветер, из-за чего видимость резко падает. В таких условиях даже опытным туристам сложно сохранять координацию и уверенность.

Ограниченные меры безопасности. По сообщениям посетителей, некоторые тропы оборудованы лишь частично, а в удаленных участках сложно вызвать помощь. Это особенно рискованно при большом потоке туристов.

Несмотря на популярность, Вансянь получил репутацию "самой опасной туристической точки мира" Фото: Booking

Что ждет туристов в долине

Несмотря на риски, многие путешественники выбирают Вансянь ради острых ощущений. Здесь можно спуститься на плоту по реке длиной 2,8 километра, протекающей между отвесными стенами каньона. Экстремалам предлагают прогулку по подвесной тропе Cliffside Walkway, протянувшейся почти на 400 метров вдоль отвесных скал.

Власти подчеркивают, что посещение долины Вансянь требует осторожности: необходимо носить удобную обувь, следовать указателям и избегать опасных участков в дождливую погоду. Несмотря на все риски, место продолжает манить путешественников, совмещая в себе красоту природы и адреналин экстремального туризма.

