Найнебезпечніша пам'ятка: покинута шахта вабить до себе мільйони туристів (фото)

Майже мільйон туристів щорічно приїжджають до провінції Цзянсі, щоб побачити вражаючу долину Вансянь — колишню шахту, яку було закрито 1969 року і яка перетворилася на незвичайний туристичний об'єкт.

Однак разом із зачаровуючою красою місце таїть у собі й серйозні небезпеки для людей. Про це пише Mirror.

Долина Вансянь розташована біля підніжжя гори Лін і оточена стародавніми буддійськими селами й терасовими фермами. Сама назва перекладається як "Погляд на безсмертних", що пов'язано з місцевою легендою про мудреця Ху Цзуюя, який вознісся до Палацу безсмертних.

Але туристів більше приваблюють схили, які потопають у зелені вікових лісів, і прозорі струмки, що спускаються вниз, утворюючи два мальовничі водоспади. Внизу для людей відкривається вид на фантастичний басейн Odd Rock із химерними кам'яними утвореннями. Вночі скелі осяваються теплим підсвічуванням, перетворюючи пейзаж на казкове світлове шоу. Саме поєднання природи та містики робить кар'єр особливо привабливим для туристів.

Долина Вансянь розташована біля підніжжя гори Лін Фото: Booking

Попри популярність, Вансянь отримав репутацію "найнебезпечнішої туристичної точки світу". Причин кілька:

Смертельні обриви. Різкі схили та стрімкі стіни висотою до 100 метрів створюють ризик падіння. Відсутність огорож на деяких ділянках робить прогулянку вузькими стежками особливо небезпечною.

Слизькі поверхні. Постійна волога від водоспадів і туману перетворює кам'яні сходи і містки на справжні пастки. Туристи часто втрачають рівновагу, і падіння може закінчитися серйозними травмами.

Екстремальні маршрути. Одним із головних атракціонів є скляна стежка завдовжки 50 метрів, що висить над прірвою. Попри міцність загартованого скла товщиною 28 мм, багато мандрівників відчувають сильний стрес і запаморочення, що може призвести до паніки.

Непередбачувана погода. У горах раптово підіймається туман і посилюється вітер, через що видимість різко падає. У таких умовах навіть досвідченим туристам складно зберігати координацію і впевненість.

Обмежені заходи безпеки. За повідомленнями відвідувачів, деякі стежки обладнані лише частково, а у віддалених ділянках складно викликати допомогу. Це особливо ризиковано при великому потоці туристів.

Незважаючи на популярність, Вансянь отримав репутацію "найнебезпечнішої туристичної точки світу" Фото: Booking

Що чекає на туристів у долині

Попри ризики, багато мандрівників обирають Вансянь заради гострих відчуттів. Тут можна спуститися на плоту річкою завдовжки 2,8 кілометра, що протікає між прямовисними стінами каньйону. Екстремалам пропонують прогулянку підвісною стежкою Cliffside Walkway, що простягнулася майже на 400 метрів уздовж прямовисних скель.

Влада наголошує, що відвідування долини Вансянь вимагає обережності: необхідно носити зручне взуття, слідувати вказівникам і уникати небезпечних ділянок у дощову погоду. Попри всі ризики, місце продовжує вабити мандрівників, поєднуючи в собі красу природи та адреналін екстремального туризму.

