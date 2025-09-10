"Да, он настоящий": реакция мальчика на факт существования Трампа рассмешила сеть (видео)
Мальчик Энди сидел на коленях у своего папы, когда спросил у мамы, является ли президент США Дональд Трамп настоящим человеком. Когда юноша услышал ответ, то не сдержал эмоций, а его реакция стала мемом в сети.
Сам Энди сначала думал, что такого человека не существует, однако фраза мамы заставила мальчика заплакать, как это видно на опубликованном ролике в TikTok.
Видео с реакцией малого стало очень вирусным — оно имеет более 17,7 млн раз и более 4 млн лайков. На кадрах видно, что Энди сидит на руках у своего папы, когда его мама Аннабель и еще одна родственница общаются в комнате.
Сначала ребенок спрашивает у неизвестной женщины с кадром, является ли Дональд Трамп реальным человеком. На что получает следующий ответ: "Нет, он — вымышленный" (No, he is fake).
"Дорогой, что случилось?" — спросила Аннабель у ребенка, и услышала тот же вопрос от сына.
В ответ женщина решила прямо ответить на то, что интересовало малыша. Ее ответ отличался от того, который услышал Энди перед этим.
"Да, Дональд Трамп — это реальный человек", — отвечает мать.
Через мгновение Энди не сдерживает эмоций и начинает плакать от услышанного. За кадром можно услышать, как женщины смеются с забавной реакции малого, а папа пытается утешить сына.
"Я понимаю тебя, друг (I'm feel ya, buddy)", — сказал отец в конце вирусного ролика.
Реакция соцсетей
В комментариях к ролику, юзеры выразили понимание реакции малого на факт существования президента США. Больше всего поддержки получили следующие реплики:
- "Да, малыш, Трамп существует";
- "Солидарен с малым. Только плакать хочется";
- "Подождите на его реакцию, когда услышит, что Трамп — президент США";
- "Чувствую то же самое, малыш. То же самое";
