"Так, він справжній": реакція хлопчика на факт існування Трампа розсмішила мережу (відео)

Хлопчик Енді сидів на колінах у свого тата, коли запитав у мами, чи є президент США Дональд Трамп справжньою людиною. Коли юнак почув відповідь, то не стримав емоцій, а його реакція стала мемом у мережі.

Сам Енді спочатку думав, що такої людини не існує, однак фраза мами змусила хлопчика заплакати, як це видно на опублікованому ролику в TikTok.

Відео з реакцією малого стало дуже вірусним — воно має понад 17,7 млн разів і понад 4 млн вподобайок. На кадрах видно, що Енді сидить на руках у свого тата, коли його мама Аннабель та ще одна родичка спілкуються в кімнаті.

Спочатку дитина питає у невідомої жінки з кадром, чи Дональд Трамп є реальною людиною. На що отримує наступну відповідь: "Ні, він — вигаданий" (No, he is fake).

"Любий, що сталося?" — запитала Аннабель у дитини, і почула те саме питання від сина.

У відповідь жінка вирішила прямо відповісти на те, що цікавило малюка. Її відповідь відрізнялася від тієї, яку почув Енді перед цим.

"Так, Дональд Трамп — це реальна людина", — відповідає мати.

За мить Енді не стримує емоцій та починає плакати від почутого. За кадром можна почути, як жінки сміються з кумедної реакції малого, а тато намагається втішити сина.

"Я розумію тебе, друже (I'm feel ya, buddy)", — сказав батько наприкінці вірусного ролика.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, юзери висловили порозуміння реакції малого на факт існування президента США. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Так, малюче, Трамп існує";

"Солідарний з малим. Тільки плакати хочеться";

"Почекайте на його реакцію, коли почує, що Трамп — президент США";

"Відчуваю те саме, малий. Те саме";

