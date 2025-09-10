Пара убирала мусор в саду и наткнулась на неожиданный сюрприз (видео)
Шотландская пара Джек и Анна переехали в новый дом и начали убирать. Когда они разбирали мусор в саду вблизи дома, то не ожидали посреди места найти странное углубление.
Оба человека не знают, что это такое и каково назначение этого места, накрытого досками в саду, говорится в опубликованном ролике пары в TikTok.
Видео пары стало популярным в сети — набрало более 2,2 млн просмотров. На видео можно увидеть, как Джек и Анна убирают в саду, а затем находят странную крышку, которая закрывает яму.
"Да... это огромная яма размером с кратер в саду, которая была спрятана под всевозможными вещами, которые мы думали просто отвезти на свалку! Еще один пункт в наш растущий список дел", — говорится в описании видео.
Впоследствии шотландцы выложили новое видео, в котором показали саму яму и почему она возникла. По мнению самих владельцев, это произошло из-за провала грунта, который подмывала вода из трубы.
"Если бы там были какие-то останки или что-то другое, что позволяло бы думать, что это могила, мы бы на 100% вызвали полицию! Но поскольку там есть водопроводная труба, а дом имеет историю протеканий и повреждений от воды, мы решили, что причина именно в этом".
В следующем видео пара совершила более подробный "тур" по яме. В подписи к кадрам они отметили: "Сегодня мы заглянули в яму и нашли... дренажную трубу и несколько камней. Не очень увлекательно, но это все равно остается загадкой, над которой мы еще будем ломать голову".
Реакция соцсетей
В комментариях люди начали делиться своими версиями. Многие подумали о могиле или странном тайнике, однако после второго видео пары большинство согласилось на тривиальные версии:
- "Знаю, это странно, но я сразу подумал о теле";
- "Начало маленького пруда для стрекоз, рыб или растений";.
- "Это вход в логово!";
- "Можете сделать пруд!";
- "Идеальное место для компоста";.
- "Это могила. Вызовите полицию".
Ранее Фокус рассказывал, что пара нашла тайную комнату и туннели под лестницей в старом доме. Предыдущие владельцы дома ничего не упомянули о скрытом помещении.
Впоследствии стало известно, как пара обнаружила секрет предыдущих владельцев. После покупки нового дома Эмма Гаррисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.