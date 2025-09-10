Пара убирала мусор в саду и наткнулась на неожиданный сюрприз (видео)

Шотландская пара Джек и Анна переехали в новый дом и начали убирать. Когда они разбирали мусор в саду вблизи дома, то не ожидали посреди места найти странное углубление.

Оба человека не знают, что это такое и каково назначение этого места, накрытого досками в саду, говорится в опубликованном ролике пары в TikTok.

Видео пары стало популярным в сети — набрало более 2,2 млн просмотров. На видео можно увидеть, как Джек и Анна убирают в саду, а затем находят странную крышку, которая закрывает яму.

"Да... это огромная яма размером с кратер в саду, которая была спрятана под всевозможными вещами, которые мы думали просто отвезти на свалку! Еще один пункт в наш растущий список дел", — говорится в описании видео.

Впоследствии шотландцы выложили новое видео, в котором показали саму яму и почему она возникла. По мнению самих владельцев, это произошло из-за провала грунта, который подмывала вода из трубы.

"Если бы там были какие-то останки или что-то другое, что позволяло бы думать, что это могила, мы бы на 100% вызвали полицию! Но поскольку там есть водопроводная труба, а дом имеет историю протеканий и повреждений от воды, мы решили, что причина именно в этом".

В следующем видео пара совершила более подробный "тур" по яме. В подписи к кадрам они отметили: "Сегодня мы заглянули в яму и нашли... дренажную трубу и несколько камней. Не очень увлекательно, но это все равно остается загадкой, над которой мы еще будем ломать голову".

Реакция соцсетей

В комментариях люди начали делиться своими версиями. Многие подумали о могиле или странном тайнике, однако после второго видео пары большинство согласилось на тривиальные версии:

"Знаю, это странно, но я сразу подумал о теле";

"Начало маленького пруда для стрекоз, рыб или растений";.

"Это вход в логово!";

"Можете сделать пруд!";

"Идеальное место для компоста";.

"Это могила. Вызовите полицию".

