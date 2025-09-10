Пара прибирала сміття в саду та наткнулася на неочікуваний сюрприз (відео)

Шотландська пара Джек і Анна переїхали в новий будинок і почали прибирати. Коли вони розбирали сміття в саду поблизу помешкання, то не очікували посеред місцини знайти дивне заглиблення.

Обоє людей не знають, що це таке та яким є призначення цієї місцини, накритої дошками в саду, йдуть в опублікованому ролику пари в TikTok.

Відео пари стало популярним у мережі — набрало понад 2,2 млн переглядів. На відео можна побачити, як Джек і Анна прибирають в саду, а потім знаходять дивну кришку, яка закриває яму.

"Так… це величезна яма розміром із кратер у саду, яка була захована під усілякими речами, що ми думали просто відвезти на звалище! Ще один пункт до нашого дедалі більшого списку справ", — йдеться в описі відео.

Згодом шотландці виклали нове відео, в якому показали саму яму та чому вона виникла. На думку самих власників, це сталося через провал грунту, який підмивала вода з труби.

"Якби там були якісь рештки чи щось інше, що дозволяло б думати, що це могила, ми б на 100% викликали поліцію! Але оскільки там є водопровідна труба, а будинок має історію протікань і пошкоджень від води, ми вирішили, що причина саме в цьому".

У наступному відео пара зробила більш докладний "тур" ямою. У підписі до кадрів вони зазначили: "Сьогодні ми зазирнули в яму й знайшли… дренажну трубу та кілька каменів. Не дуже захопливо, але це все одно залишається загадкою, над якою ми ще будемо ламати голову".

У коментарях люди почали ділитися своїми версіями. Багато хто подумав про могилу чи дивний сховок, однак після другого відео пари більшість погодилася на тривіальні версії:

"Знаю, це дивно, але я одразу подумав про тіло";

"Початок маленького ставка для бабок, риб чи рослин";.

"Це вхід до лігва!";

"Можете зробити ставок!";

"Ідеальне місце для компосту";.

"Це могила. Викличте поліцію".

