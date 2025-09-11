Тайна старого дома: загадочные следы на чердаке напугали мужчину (фото)

Житель Таиланда наткнулся на странные следы на чердаке у родственников. Рядом также были замечены старые хвойные иголки.

Пользователь Reddit под ником Kaysanite, поделился фотографией странных следов, обнаруженных на чердаке дома своих бабушки и дедушки в провинции Районг.

Снимок вызвал оживленные обсуждения и массу догадок среди пользователей.

На фото видны отпечатки необычной формы, рядом с которыми лежали старые иголки хвойного дерева. Автор предположил, что иглы могли пролежать там десятилетиями, так как чердак был изолирован от влаги и доступа с улицы. Однако происхождение самих следов он объяснить не смог.

"Кстати, в радиусе мили от нас нет ни одной сосны. Только пальмы, дубы и болотные травы", — написал он.

На фото видны отпечатки необычной формы, рядом с которыми лежали старые иголки хвойного дерева Фото: Reddit

В комментариях разгорелись споры: одни пользователи решили, что следы могли оставить енот или опоссум, другие же уверены, что это просто затертые со временем пятна масла или воска, случайно похожие на лапы животных.

Не обошлось и без любителей мистики. "Это точно следы призрака опоссума! Не открывай дверь на чердак ночью", — шутил другой комментатор. Кто-то предположил, что следы могли остаться от давно умершего домашнего животного, а часть аудитории и вовсе заговорила о "загадочных мифических существах джунглей".

"Если увидите в углу светящиеся глаза, бегите и закрывайте дверь — от этого зависит ваша жизнь", — отметил один из них.

Таинственная находка быстро привлекла внимание в сети, оставив многих в догадках о том, что же могло оставить столь странные следы на чердаке старого дома. Были даже весьма необычные версии.

"Я думаю, это воск свечи, соскобленный после того, как капнул. Сосновая иголка намекает на рождественский контекст", — предположил один из пользователей.

