Таємниця старого будинку: загадкові сліди на горищі налякали чоловіка (фото)

Житель Таїланду натрапив на дивні сліди на горищі у родичів. Поруч також були помічені старі хвойні голки.

Користувач Reddit під ніком Kaysanite, поділився фотографією дивних слідів, виявлених на горищі будинку своїх бабусі та дідуся в провінції Районг.

Знімок викликав жваві обговорення і масу здогадок серед користувачів.

На фото видно відбитки незвичайної форми, поруч з якими лежали старі голки хвойного дерева. Автор припустив, що голки могли пролежати там десятиліттями, оскільки горище було ізольоване від вологи і доступу з вулиці. Однак походження самих слідів він пояснити не зміг.

"До речі, в радіусі милі від нас немає жодної сосни. Тільки пальми, дуби і болотні трави", — написав він.

На фото видно відбитки незвичайної форми, поруч із якими лежали старі голки хвойного дерева Фото: Reddit

У коментарях розгорілися суперечки: одні користувачі вирішили, що сліди могли залишити єнот або опосум, інші ж упевнені, що це просто затерті згодом плями олії або воску, випадково схожі на лапи тварин.

Не обійшлося і без любителів містики. "Це точно сліди примари опосума! Не відчиняй двері на горище вночі", — жартував інший коментатор. Хтось припустив, що сліди могли залишитися від давно померлої домашньої тварини, а частина аудиторії і зовсім заговорила про "загадкових міфічних істот джунглів".

"Якщо побачите в кутку очі, що світяться, біжіть і зачиняйте двері — від цього залежить ваше життя", — зазначив один із них.

Таємнича знахідка швидко привернула увагу в мережі, залишивши багатьох у здогадах про те, що ж могло залишити такі дивні сліди на горищі старого будинку. Були навіть вельми незвичайні версії.

"Я думаю, це віск свічки, вишкребений після того, як капнув. Соснова голка натякає на різдвяний контекст", — припустив один із користувачів.

