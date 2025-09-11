Женщина поплатилась за невнимательность: "белые шарики" в лесу оказались опасной находкой

7 сентября в тайской провинции Бурирам 62-летняя Чалаем Пинсуван была доставлена в больницу после того, как во время прогулки в лесу приняла змеиные яйца за съедобные грибы и пострадала от укуса змеи.

Related video

Глава местной общины сообщил, что в этом году в лесах региона значительно выросло количество грибов, что привлекло множество жителей и приезжих. Об этом пишет The Thaiger.

По словам очевидцев, женщина вместе с мужем Банча отправилась на гору около пяти утра, чтобы собрать грибы, которые в этом году изобилуют из-за обильных дождей. Им удалось набрать три ведра, однако на обратном пути под листьями Чалаем заметила маленькие белые шарики и решила, что это грибы. Когда она потянулась за ними, из-под листвы выскочила змея и укусила ее за палец.

Муж женщины, 50-летний Банча, мгновенно среагировал. Он убил пресмыкающееся и отвез супругу на мотоцикле в больницу Нанг Ронг. Медики установили, что пострадавшую укусила малайская гремучая змея, одна из самых ядовитых змей в Таиланде, известная местным жителям как "капа". Женщине сразу ввели противоядие, врачи продолжают внимательно наблюдать за ее состоянием до получения результатов анализов.

Когда женщина потянулась за "грибами", из-под листвы выскочила змея и укусила ее за палец Фото: Facebook

Глава местной общины сообщил, что в этом году в лесах региона значительно выросло количество грибов, что привлекло множество жителей и приезжих. Однако вместе с урожаем участились и нападения змей — в тот же день от укусов пострадали еще три человека.

Издание отмечает, что малайская гремучая змея входит в число семи самых опасных змей Таиланда наряду с королевской коброй, коброй, зеленой змеей, гадюкой Рассела, полосатым и малайским крайтами. Ее яд разрушает кровеносную систему, вызывая сильное кровотечение, отек и некроз тканей, что в запущенных случаях может привести к гангрене и смерти.

Ранее Фокус сообщал, что ручной ворон поразил всех своим "человеческим" голосом. Жительница Шотландии по имени Эми стала героиней обсуждений в сети. Женщина опубликовала видео со своим необычным питомцем, ручным вороном по кличке Фейбл.

Также стало известно, что мужчина забросил удочку прямо из квартиры и поймал рыбу, не выходя из дома. Рыбак просто забросил удочку из своего балкона, расположенного прямо над водоемом, и дождался улова, лежа на кровати.