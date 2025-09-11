Жінка поплатилася за неуважність: "білі кульки" в лісі виявилися небезпечною знахідкою

7 вересня в тайській провінції Бурірам 62-річну Чалаем Пінсуван доправили в лікарню після того, як під час прогулянки в лісі вона сприйняла зміїні яйця за їстівні гриби і постраждала від укусу змії.

За словами очевидців, жінка разом із чоловіком Банча вирушила на гору близько п'ятої ранку, щоб зібрати гриби, які цьогоріч рясніють через рясні дощі. Їм вдалося набрати три відра, проте на зворотному шляху під листям Чалаем помітила маленькі білі кульки і вирішила, що це гриби. Коли вона потягнулася по них, з-під листя вискочила змія і вкусила її за палець.

Чоловік жінки, 50-річний Банча, миттєво зреагував. Він убив плазуна і відвіз дружину на мотоциклі в лікарню Нанг Ронг. Медики встановили, що постраждалу вкусила малайська гримуча змія, одна з найотруйніших змій у Таїланді, відома місцевим жителям як "капа". Жінці одразу ввели протиотруту, лікарі продовжують уважно спостерігати за її станом до отримання результатів аналізів.

Коли жінка потягнулася по "гриби", з-під листя вискочила змія і вкусила її за палець Фото: Facebook

Голова місцевої громади повідомив, що цього року в лісах регіону значно зросла кількість грибів, що привабило безліч жителів і приїжджих. Однак разом з урожаєм почастішали й напади змій — того ж дня від укусів постраждали ще три людини.

Видання зазначає, що малайська гримуча змія входить до числа семи найнебезпечніших змій Таїланду поряд із королівською коброю, коброю, зеленою змією, гадюкою Рассела, смугастим і малайським крайтами. Її отрута руйнує кровоносну систему, викликаючи сильну кровотечу, набряк і некроз тканин, що в запущених випадках може призвести до гангрени та смерті.

