Иск на $1 млн: врач установил скрытые камеры в туалетах больницы (видео)

В Техасе (США) разразился скандал вокруг медицинского центра Memorial Hermann The Woodlands. Одна из медсестер подала в суд на своего бывшего руководителя, обвинив его в установке скрытых камер в больничных туалетах.

Related video

Сумма иска превышает 1 миллион долларов (примерно 41,2 млн гривен). Об этом пишет KPRC-TV.

По данным офиса шерифа округа Монтгомери, подозреваемый Роберт Шрейдер был арестован в прошлом месяце. Следствие утверждает, что на видеозаписях зафиксировано, как он монтирует камеры в потолочных плитах, тайно снимая сотрудников и пациентов медицинского учреждения. На записях оказались сотни людей, в том числе медперсонал и больные.

Одна из пострадавших женщин, имя которой не разглашается, рассказала, что обнаружила факт тайной съемки в момент, когда находилась рядом с умирающим отцом.

"Меня тошнит, я чувствую себя оскверненной и преданной. Это вызывает во мне сильный гнев", — поделилась она.

По словам адвоката Анны Гринберг из юридической фирмы Blizzard Greenberg, подача иска против Шрейдера — это шаг не только ради справедливости для самой медсестры, но и в поддержку других женщин, которые боятся открыто заявить о случившемся.

"Единственная причина, по которой она это делает, — заступиться за других медсестер, которые слишком напуганы, чтобы говорить", — отметила юрист.

Сейчас ответчиком в деле значится только Роберт Шрейдер Фото: Facebook

Сейчас ответчиком в деле значится только Роберт Шрейдер. Однако Гринберг не исключает, что в будущем к иску могут быть привлечены и другие ответственные стороны, включая руководство больницы. Она также предполагает, что количество жертв может оказаться гораздо больше.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отправилась в отпуск, а вернувшись обнаружила "разрушенный дом". Мирная поездка к родственникам обернулась кошмаром для жительницы Бенда, штат Орегон (США). Вернувшись домой после двух недель отпуска, Мелани Карбин обнаружила разгромленное жилье и пострадавших животных.

Также стало известно, что семья проснулась и увидела чужой автомобиль в своей гостиной. Хозяева чудом остались целы. Нарушителя арестовали за опасное вождение, угон машины и управление без документов.