Позов на $1 млн: лікар встановив приховані камери в туалетах лікарні (відео)

У Техасі (США) вибухнув скандал навколо медичного центру Memorial Hermann The Woodlands. Одна з медсестер подала до суду на свого колишнього керівника, звинувативши його у встановленні прихованих камер у лікарняних туалетах.

Related video

Сума позову перевищує 1 мільйон доларів (приблизно 41,2 млн гривень). Про це пише KPRC-TV.

За даними офісу шерифа округу Монтгомері, підозрюваний Роберт Шрейдер був заарештований минулого місяця. Слідство стверджує, що на відеозаписах зафіксовано, як він монтує камери в стельових плитах, таємно знімаючи співробітників і пацієнтів медичного закладу. На записах опинилися сотні людей, зокрема медперсонал і хворі.

Одна з постраждалих жінок, ім'я якої не розголошують, розповіла, що виявила факт таємної зйомки в момент, коли перебувала поруч із вмираючим батьком.

"Мене нудить, я почуваюся спаплюженою і зрадженою. Це викликає в мені сильний гнів", — поділилася вона.

За словами адвоката Анни Грінберг з юридичної фірми Blizzard Greenberg, подання позову проти Шрейдера — це крок не тільки заради справедливості для самої медсестри, а й на підтримку інших жінок, які бояться відкрито заявити про те, що трапилося.

"Єдина причина, з якої вона це робить, — заступитися за інших медсестер, які занадто налякані, щоб говорити", — зазначила юрист.

Наразі відповідачем у справі значиться тільки Роберт Шрейдер Фото: Facebook

Зараз відповідачем у справі значиться тільки Роберт Шрейдер. Однак Грінберг не виключає, що в майбутньому до позову можуть залучити й інші відповідальні сторони, включно з керівництвом лікарні. Вона також припускає, що кількість жертв може виявитися набагато більшою.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вирушила у відпустку, а повернувшись виявила "зруйнований будинок". Мирна поїздка до родичів обернулася кошмаром для мешканки Бенда, штат Орегон (США). Повернувшись додому після двох тижнів відпустки, Мелані Карбін виявила розгромлене житло і постраждалих тварин.

Також стало відомо, що сім'я прокинулася і побачила чужий автомобіль у своїй вітальні. Господарі дивом залишилися цілими. Порушника заарештували за небезпечне водіння, викрадення машини та керування без документів.