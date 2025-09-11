Женщина решила обнять султана на публике: ей грозит штраф или тюрьма (видео)

В Малайзии 41-летняя Нурхасвани Афни Мохамад Зорки оказалась в центре скандала после инцидента во время празднования Дня независимости в городе Ипох, штата Перак.

Женщина, одетая в черное, незаметно смешалась с почетными гостями в первых рядах и во время исполнения государственного гимна внезапно выбежала на сцену. Там она попыталась обнять султана Перака Назрина Шаха. Об этом пишет The Star.

Сотрудники службы безопасности мгновенно отреагировали и предотвратили контакт. Женщину задержали и доставили в полицию. Комиссар полиции Перака Нур Хисам Нордин подтвердил факт ареста и добавил, что Зорки ранее имела проблемы с законом, связанным с наркотиками, а также состоит на учете у психиатра. При этом тест на наркотики, проведенный после инцидента, оказался отрицательным.

Слушание по делу прошло 8 сентября в суде Ипоха под председательством мирового судьи Мохда Харита Мохда Мазлана. Нурхасвани Афни Мохамад Зорки была обвинена в нападении по статье 352 Уголовного кодекса Малайзии. Из-за выявленных признаков шизофрении ее признание пока не зарегистрировано, и суд постановил направить женщину на месячное наблюдение в больницу Бахагия Улу Кинта для определения ее вменяемости.

Женщине грозит до трех месяцев тюрьмы, штраф в размере до 1000 ринггитов (около 10 тысяч гривен) или оба наказания Фото: The Star

Если вина будет доказана, женщине грозит до трех месяцев тюрьмы, штраф в размере до 1000 ринггитов (около 10 тысяч гривен) или оба наказания. Следующее судебное заседание назначено на 7 октября 2025 года.

Инцидент вызвал активные обсуждения в обществе по поводу безопасности членов королевской семьи во время публичных мероприятий. Генеральный инспектор полиции Мохд Халид Исмаил заявил, что протоколы охраны для султанов и государственных лидеров будут усилены, в том числе за счет привлечения спецподразделений и коммандос для защиты дворцов и официальных мероприятий.

