Жінка вирішила обійняти султана на публіці: їй загрожує штраф або в'язниця (відео)

У Малайзії 41-річна Нурхасвані Афні Мохамад Зоркі опинилася в центрі скандалу після інциденту під час святкування Дня незалежності в місті Іпох, штату Перак.

Жінка, одягнена в чорне, непомітно змішалася з почесними гостями в перших рядах і під час виконання державного гімну раптово вибігла на сцену. Там вона спробувала обійняти султана Перака Назріна Шаха. Про це пише The Star.

Співробітники служби безпеки миттєво відреагували та запобігли контакту. Жінку затримали й доставили в поліцію. Комісар поліції Перака Нур Хісам Нордін підтвердив факт арешту і додав, що Зоркі раніше мала проблеми із законом, пов'язаним із наркотиками, а також перебуває на обліку в психіатра. При цьому тест на наркотики, проведений після інциденту, виявився негативним.

Слухання у справі відбулося 8 вересня в суді Іпоха під головуванням мирового судді Мохда Харіта Мохда Мазлана. Нурхасвані Афні Мохамад Зоркі була звинувачена в нападі за статтею 352 Кримінального кодексу Малайзії. Через виявлені ознаки шизофренії її зізнання поки що не зареєстровано, і суд ухвалив направити жінку на місячне спостереження в лікарню Бахагія Улу Кінта для визначення її осудності.

Жінці загрожує до трьох місяців в'язниці, штраф у розмірі до 1000 ринггітів (близько 10 тисяч гривень) або обидва покарання Фото: The Star

Якщо провину буде доведено, жінці загрожує до трьох місяців в'язниці, штраф у розмірі до 1000 ринггітів (близько 10 тисяч гривень) або обидва покарання. Наступне судове засідання призначено на 7 жовтня 2025 року.

Інцидент викликав активні обговорення в суспільстві з приводу безпеки членів королівської сім'ї під час публічних заходів. Генеральний інспектор поліції Мохд Халід Ісмаїл заявив, що протоколи охорони для султанів і державних лідерів буде посилено, зокрема завдяки залученню спецпідрозділів і командос для захисту палаців і офіційних заходів.

