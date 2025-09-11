Настоящее чудо: в семье впервые за 108 лет родится девочка (фото)

Супруги Майкл и Жоакия Шерман устроили праздник, где должны были раскрыть пол будущего ребенка. Новость о девочке шокировала большую семью, ведь в течение 108 лет во всей большой семье не рождались женщины.

Related video

32-летний спасатель не мог поверить в это и не сдерживал эмоций от этой новости, сообщает People.

Будучи родителями 5-летнего Мекая, супруги Шерманы устроили бейби-шауэр, чтобы раскрыть большой семье Шерманов эту новость. Сам глава семьи говорит, что для него такая новость — это "настоящая честь".

"Мы и не думали, что это возможно. Все просто шокированы", — рассказывает Жоакия.

Женщина говорит, что сначала планировала "очень маленький и интимный праздник" только для своей семьи, но врач случайно прислал результаты ей, а не ее сестре. Именно поэтому будущая мама решила вызвать всю большую семью Шерманов из Анланты (штат Джорджия).

"Я увидела и подумала: ну все, теперь надо делать большой праздник. Хочу, чтобы его семья из Атланты приехала", — вспоминает она.

Пара проводит праздник в честь раскрытия пола ребенка Фото: People Майкл не может сдержать эмоций от новости о девочке Фото: People

Ее муж, конечно, ничего не подозревал о будущем поле ребенка. Когда Майкл снял повязку, то увидел не только родственников из Атланты, но и семью со всей страны — да еще и телевизионную камеру. Даже Жоакия не знала, что ее мать пригласила местную съемочную группу.

Отец Майкла, Майкл Шерман-старший, назвал новость о поле внучки "монументальной". Он рассказывает, что во все большой семье в течение последних ста лет рождались только мужчины.

"У меня трое сыновей, у моего отца было двое, у его отца — тоже двое, у брата моего отца — двое. Сплошные ребята", — рассказал он.

По словам семьи, последней девочкой в семье Шерманов была Ора Белл Шерман, пра-пра-тетя Майкла, которая прожила долгую жизнь с 1917 до 2004 года. Сын пары, 5-летний Мекай, сначала был "за мальчика", но уже привыкает к мысли о сестренке.

Тем временем семья начала планировать гардероб для девочки, а сама Жоакия мечтает о маникюре и "девчачьих забавах" с будущей дочкой. Пока пока пара не выбрала имя будущей дочери, зато, по словам Майкла, родственники уже точно определились с кое-чем важным.

"Бабушки, тети и дяди точно планируют ее разбаловать, так что будет интересно", — иронично говорит мистер Шерман.

Ранее Фокус рассказывал, почему у некоторых людей рождаются дети только одного пола. В реальности известны случаи, когда у людей рождаются только дети только одного пола, или у них рождается больше дочерей, чем сыновей, или наоборот.

Впоследствии стало известно, как малыш не сдержал эмоций во время встречи с мамой. Малыш из Северной Каролины (США) растрогал сеть реакцией на неожиданное появление мамы.