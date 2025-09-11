Справжнє диво: у сім'ї вперше за 108 років народиться дівчинка (фото)

Подружжя Майкла та Жоакії Шерман влаштували свято, де мали розкрити стать майбутньої дитини. Новина про дівчинку шокувала велику родину, адже протягом 108 років у всій великій родині не народжувалися жінки.

Related video

32-річний рятувальник не міг повірити в це та не стримував емоцій від цієї новини, повідомляє People.

Будучи батьками 5-річного Мекая, подружжя Шерманів влаштувала бейбі-шауер, аби розкрити великій родині Шерманів цю новину. Сам глава сім'ї говорить, що для нього така новина — це "справжня честь".

"Ми й не думали, що це можливо. Усі просто шоковані", — розповідає Жоакія.

Жінка каже, що спершу планувала "дуже маленьке й інтимне свято" лише для своєї сім'ї, але лікар випадково надіслав результати їй, а не її сестрі. Саме тому майбутня мама вирішила викликати всю велику родину Шерманів з Анланти (штат Джорджія).

"Я побачила й подумала: ну все, тепер треба робити велике свято. Хочу, щоб його родина з Атланти приїхала", — згадує вона.

Пара проводить свято на честь розкриття статі дитини Фото: People Майкл не може стримати емоцій від новини про дівчинку Фото: People

Її чоловік, звісно, нічого не підозрював про майбутню стать дитини. Коли Майкл зняв пов’язку, то побачив не лише родичів з Атланти, а й сім’ю з усієї країни — та ще й телевізійну камеру. Навіть Жоакія не знала, що її мати запросила місцеву знімальну групу.

Батько Майкла, Майкл Шерман-старший, назвав новину про стать онучки "монументальною". Він розповідає, що в усі великій родині протягом останніх ста років народжувалися лише чоловіки.

"У мене троє синів, у мого батька було двоє, у його батька — теж двоє, у брата мого батька — двоє. Суцільні хлопці", — розповів він.

За словами родини, останньою дівчинкою у родині Шерманів була Ора Белл Шерман, пра-пра-тітка Майкла, яка прожила тривале життя з 1917 до 2004 року. Син пари, 5-річний Мекай, спершу був "за хлопчика", але вже звикає до думки про сестричку.

Тим часом родина почала планувати гардероб для дівчинки, а сама Жоакія мріє про манікюр та "дівчачі забави" з майбутньою донечкою. Наразі поки пара не обрала ім'я майбутній доньці, зате, за словами Майкла, родичі вже точно визначилися з дечим важливим.

"Бабусі, тітки й дядьки точно планують її розбалувати, тож буде цікаво", — іронічно говорить містер Шерман.

Раніше Фокус розповідав, чому в деяких людей народжуються діти лише однієї статі. В реальності відомі випадки, коли в людей народжуються лише діти лише однієї статі, або в них народжується більше доньок, ніж синів, або навпаки.

Згодом стало відомо, як малюк не стримав емоцій під час зустрічі з мамою. Малюк із Північної Кароліни (США) зворушив мережу реакцією на несподівану появу мами.