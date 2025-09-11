Супруги ремонтировали дом и заболели: причастна странная находка в стене (фото)
Пара Брайан и Кая Бретциусы приобрели дом в округе Скукилл, штат Пенсильвания, ведь он показался лучшим среди всех вариантов и не требовал серьезного ремонта. Но впоследствии супруги оказались в центре почти мистических событий.
Старый дом требовал утепления стен, внутри которых пара нашла неожиданные находки, напоминает эту историю издание Mirror.
"Мы не хотели много переделок и имели ограниченный бюджет. Этот дом был в лучшем состоянии из всех, что мы смотрели", — вспоминает Кая.
Когда Брайан залез на чердак, чтобы осмотреть стены, он заметил внутри что-то странное и достал несколько старых бутылок. Затем, немного смущенно, рассказал о найденных порножурналах 1980-х. Но это было только началом.
С фонариком супруги заглянули глубже в пространство между стенами и наткнулись на старый мешок, где лежала куриная туша "размером с младенца". Исследование показало по меньшей мере 20 куриных останков и кости мелких животных, завернутые в газеты 1920-1930-х годов.
"Сначала я ужаснулась, подумав, что это может быть младенец. Ведь неподалеку уже находили тела младенцев под другим домом", — рассказывает женщина историю поисков в доме для подкаста "What It Was Like".
Супруги не позаботились о защите, поэтому, извлекая мумифицированные останки, надышались вредными бактериями и заболели. Следующие три-четыре дня пара имела признаки инфекционной болезни, которую удалось пережить.
Сама предполагает, что это были остатки оккультного ритуала, который в местной традиции называют "pow-wow" или "немецкая магия". Из-за опасных находок пришлось полностью разобрать и перестроить стены, потратив уже более 20 тыс. долларов без покрытия страховкой.
Впоследствии Бретциусы узнали от родственников бывшего владельца, что он "лечил" людей от лихорадки и кашля с помощью магии. Запах зловещего потустороннего мира женщина чувствовала даже тогда, когда завершили ремонт и она была беременна одним из своих детей.
Через некоторое время часть находок передали в местный музей как свидетельство почти забытой американской истории. В то же время из-за опасности высушенных останков животных их, возможно, никогда не выставят для публики.
