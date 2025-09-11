Супруги ремонтировали дом и заболели: причастна странная находка в стене (фото)

Пара Брайан и Кая Бретциусы приобрели дом в округе Скукилл, штат Пенсильвания, ведь он показался лучшим среди всех вариантов и не требовал серьезного ремонта. Но впоследствии супруги оказались в центре почти мистических событий.

Старый дом требовал утепления стен, внутри которых пара нашла неожиданные находки, напоминает эту историю издание Mirror.

10 лет назад история Бретциусов шокировала США

"Мы не хотели много переделок и имели ограниченный бюджет. Этот дом был в лучшем состоянии из всех, что мы смотрели", — вспоминает Кая.

Когда Брайан залез на чердак, чтобы осмотреть стены, он заметил внутри что-то странное и достал несколько старых бутылок. Затем, немного смущенно, рассказал о найденных порножурналах 1980-х. Но это было только началом.

С фонариком супруги заглянули глубже в пространство между стенами и наткнулись на старый мешок, где лежала куриная туша "размером с младенца". Исследование показало по меньшей мере 20 куриных останков и кости мелких животных, завернутые в газеты 1920-1930-х годов.

"Сначала я ужаснулась, подумав, что это может быть младенец. Ведь неподалеку уже находили тела младенцев под другим домом", — рассказывает женщина историю поисков в доме для подкаста "What It Was Like".

Супруги не позаботились о защите, поэтому, извлекая мумифицированные останки, надышались вредными бактериями и заболели. Следующие три-четыре дня пара имела признаки инфекционной болезни, которую удалось пережить.

Кайя и ее муж Брайан в 2025 году

Сама предполагает, что это были остатки оккультного ритуала, который в местной традиции называют "pow-wow" или "немецкая магия". Из-за опасных находок пришлось полностью разобрать и перестроить стены, потратив уже более 20 тыс. долларов без покрытия страховкой.

Впоследствии Бретциусы узнали от родственников бывшего владельца, что он "лечил" людей от лихорадки и кашля с помощью магии. Запах зловещего потустороннего мира женщина чувствовала даже тогда, когда завершили ремонт и она была беременна одним из своих детей.

Через некоторое время часть находок передали в местный музей как свидетельство почти забытой американской истории. В то же время из-за опасности высушенных останков животных их, возможно, никогда не выставят для публики.

