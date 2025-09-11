Подружжя ремонтувало дім і захворіло: причетна дивна знахідка в стіні (фото)

Пара Браян та Кая Бретціуси придбали дім в окрузі Скукілл, штат Пенсільванія, адже він здався найкращим серед усіх варіантів і не вимагав серйозного ремонту. Та згодом подружжя опинилося у центрі майже містичних подій.

Related video

Старий будинок вимагав утеплення стін, усередині яких пара знайшла неочікувані знахідки, нагадує цю історію видання Mirror.

10 років тому історія Бретціусів шокувала США

"Ми не хотіли багато переробок і мали обмежений бюджет. Цей будинок був у найкращому стані з усіх, що ми дивилися", — згадує Кая.

Коли Браян заліз на горище, щоб оглянути стіни, він помітив усередині щось дивне й дістав кілька старих пляшок. Потім, трохи збентежено, розповів про знайдені порножурнали 1980-х. Та це було лише початком.

З ліхтариком подружжя заглянуло глибше в простір між стінами й натрапило на старий мішок, де лежала куряча туша "розміром з немовля". Дослідження показало щонайменше 20 курячих останків та кістки дрібних тварин, загорнуті в газети 1920–1930-х років.

"Спершу я жахнулася, подумавши, що це може бути немовля. Адже неподалік уже знаходили тіла немовлят під іншим будинком", — переповідає жінка історію пошуків у будинку для подкасту "What It Was Like".

Подружжя не подбало про захист, тож, витягуючи муміфіковані рештки, надихалося шкідливими бактеріями та захворіло. Наступні три-чотири дні пара мала ознаки інфекційної хвороби, яку вдалося пережити.

Кая та її чоловік Браян у 2025 році

Сама припускає, що це були залишки окультного ритуалу, який у місцевій традиції називають "pow-wow" або "німецька магія". Через небезпечні знахідки довелося повністю розібрати й перебудувати стіни, витративши вже понад 20 тис. доларів без покриття страховкою.

Згодом Бретціуси дізналися від родичів колишнього власника, що він "лікував" людей від гарячки та кашлю за допомогою магії. Запах зловісного потойбіччя жінка відчувала навіть тоді, коли завершили ремонт і вона була вагітна однією зі своїх дітей.

Через певний час частину знахідок передали до місцевого музею як свідчення майже забутої американської історії. Водночас через небезпеку висушених решток тварин їх, можливо, ніколи не виставлять для публіки.

Раніше Фокус розповідав, як пара купила 400-річний будинок і випадково знайшла неочікуване. Олівія і Джек Манро, які купили старовинний будинок у Великій Британії, випадково натрапили в саду на колодязь глибиною 22 метри.

Згодом стало відомо, що пара розбагатіла після випадкової знахідки в стінах власного будинку. Подружжя з міста Нью-Баффало, штат Мічиган (США) знайшло в стінах будинку заховані картини.