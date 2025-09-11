Женщина бесплатно взяла шкатулку с украшениями на распродаже: ее поступок удивил всех

Неожиданная находка на дворовой распродаже в США вызвала бурное обсуждение в сети. Женщина посетила ее уже после завершения, когда оставшиеся вещи раздавали бесплатно.

Женщина, известная на Reddit под ником u/supportle55, поделилась историей о том, как случайно забрала домой коробку со старыми безделушками и обнаружила внутри золотое кольцо.

Пользовательница рассказала, что зашла на распродажу уже после ее завершения, когда оставшиеся вещи раздавали бесплатно. С двумя детьми и сумками с продуктами она быстро взяла коробку с украшениями, не проверяя содержимое. Позже дома в одной из коробок женщина обнаружила винтажное кольцо с тремя драгоценными камнями, символизирующими ее детей, а также другие старинные украшения — кольца бойскаутов и серьги.

История была опубликована в сабреддите Thrift Store Hauls. Автор поста призналась, что сначала была шокирована находкой, а потом почувствовала вину: кольцо могло случайно попасть на распродажу после смерти хозяйки вещей. Она даже думала оставить украшение детям как память, но в итоге решила вернуть его.

Женщина обнаружила винтажное кольцо с тремя драгоценными камнями Фото: Reddit

Когда женщина пришла в дом, где проходила распродажа, она встретила двух мужчин, помогавших пожилой женщине. Рассказав о находке, она вручила им коробку с украшениями. Один из мужчин лишь поблагодарил ее, даже не взглянув на содержимое.

История вызвала оживленную дискуссию среди пользователей Reddit. Многие похвалили поступок женщины, отметив ее честность. Другие делились похожими случаями из жизни, подчеркивая, как важно возвращать вещи, которые могут иметь большое эмоциональное значение для владельцев.

"Жаль, что они не были более благодарны, но, возможно, им приходится справляться со многими трудностями. В конечном счете, ты поступил правильно, и я твердо верю в принцип делай добро, и все получится", — написал один из них.

