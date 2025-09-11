Жінка безплатно взяла скриньку з прикрасами на розпродажі: її вчинок здивував усіх

Несподівана знахідка на дворовому розпродажі в США викликала бурхливе обговорення в мережі. Жінка завітала на нього вже після завершення, коли речі, що залишилися, роздавали безкоштовно.

Жінка, відома на Reddit під ніком u/supportle55, поділилася історією про те, як випадково забрала додому коробку зі старими дрібничками і виявила всередині золоту каблучку.

Користувачка розповіла, що зайшла на розпродаж уже після його завершення, коли решту речей роздавали безплатно. З двома дітьми та сумками з продуктами вона швидко взяла коробку з прикрасами, не перевіряючи вміст. Пізніше вдома в одній із коробок жінка виявила вінтажну каблучку з трьома дорогоцінними каменями, що символізують її дітей, а також інші старовинні прикраси — каблучки бойскаутів і сережки.

Історія була опублікована в сабреддіті Thrift Store Hauls. Авторка посту зізналася, що спочатку була шокована знахідкою, а потім відчула провину: каблучка могла випадково потрапити на розпродаж після смерті господині речей. Вона навіть думала залишити прикрасу дітям як пам'ять, але в підсумку вирішила повернути її.

Жінка виявила вінтажну каблучку з трьома дорогоцінними каменями Фото: Reddit

Коли жінка прийшла в будинок, де проходив розпродаж, вона зустріла двох чоловіків, які допомагали літній жінці. Розповівши про знахідку, вона вручила їм коробку з прикрасами. Один із чоловіків лише подякував їй, навіть не глянувши на вміст.

Історія викликала жваву дискусію серед користувачів Reddit. Багато хто похвалив вчинок жінки, відзначивши її чесність. Інші ділилися схожими випадками з життя, наголошуючи, як важливо повертати речі, які можуть мати велике емоційне значення для власників.

"Шкода, що вони не були більш вдячні, але, можливо, їм доводиться справлятися з багатьма труднощами. Зрештою, ти вчинив правильно, і я твердо вірю в принцип роби добро, і все вдасться", — написав один із них.

