Наглая просьба друга на барбекю разозлила жену мужа: что произошло (фото)

Одна семья в США пришла по приглашению второй семьи на барбекю, однако хозяин попросил мужа приготовить для всех гостей угощение и ушел отдыхать с присутствующими. Такое поведение разозлило жену героя истории и сеть.

Женщина автор поста не выдержала и публично назвала его "придурком" за такое отношение к ее избраннику, говорится в заметке мужчины в Reddit.

Сообщение американца вызвало оживленную дискуссию — под ним оставили более сотни комментариев. Герой истории говорит, что он является отцом троих детей, среди которых есть ребенок с синдромом Дауна, а его семью пригласили на барбекю и вечеринку у бассейна.

Однако радость отдыха быстро исчезла, когда мужчину попросили стать поваром за грилем. Автор поста указывает, что это уже происходит не впервые.

"И второй раз подряд — в прошлом году и в этом году — жена моего друга просит меня, гостя, приготовить все бургеры и хот-доги на газовом гриле для 20+ человек. Тем временем мой друг, ее муж, просто пьет пиво и веселится, а я сам на углу жарю мясо для всех", — рассказал американец.

Пока мужчина старательно готовил еду, его жена осталась наедине с тремя детьми. Ее реакция была молниеносной — она подошла к мужу и спросила, почему он это делает.

"Она мне сказала: "У нас трое детей, за которыми надо присматривать (один ребенок с особыми потребностями)". Ее выражение лица говорить, что она хочет немедленно уйти", — рассказывает мужчина.

Автор поста быстро приготовил всю еду, а потом пошел говорить с хозяевами. Он спокойно и прямо объяснил, что больше не будет готовить, ведь все время он уделяет кухне, а не семье и жене.

"Женщина моего друга извинилась у меня. В то же время моя жена все равно была в ярости и настаивала покинуть вечеринку, еще обозвала моего друга "придурком", — говорит американец.

Реакция сети

Публикация быстро собрала сотни комментариев. Большинство пользователей стало на сторону жены и раскритиковало поведение хозяев:

"Ты не виноват. Классический пример, когда хозяева пользуются гостями. Возможно, стоит больше не ходить к ним";

"Быть "слишком добрым" не значит быть хорошим. Тебя просто использовали. И ты подвел свою жену";

"Если он действительно твой друг, встретьтесь вдвоем и научи его работать с грилем. Проблема решена";

"Помни: когда ты постоянно пытаешься быть вежливым к другим, на самом деле ты не заботишься о собственной семье. Твоя жена осталась с тремя детьми, среди которых ребенок с особыми потребностями. Это не забота, а жертва ради чужого комфорта".

