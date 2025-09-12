Нахабне прохання друга на барбекю розізлило дружину чоловіка: що сталося (фото)

Одна сім'я в США прийшла на запрошення другої родини на барбекю, однак господар попросив чоловіка приготувати для всіх гостей частування та пішов відпочивати з присутніми. Така поведінка розлютила дружину героя історії та мережу.

Жінка автор посту не витримала і публічно назвала його "придурком" за таке ставлення до її обранця, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Повідомлення американця викликало жваву дискусію — під ним залишили понад сотню коментарів. Герой історії каже, що він є батьком трьох дітей, серед яких є дитина з синдромом Дауна, а його родину запросили на барбекю та вечірку біля басейну.

Проте радість відпочинку швидко зникла, коли чоловіка попросили стати кухарем за грилем. Автор посту вказує, що це вже стається не вперше.

"І вдруге поспіль — торік і цього року — дружина мого друга просить мене, гостя, приготувати всі бургери та хот-доги на газовому грилі для 20+ людей. Тим часом мій друг, її чоловік, просто п’є пиво й веселиться, а я сам на кутку смажу м’ясо для всіх", — розповів американець.

Гість готував бургери та хот-доги на барбекю замість господаря Фото: Соцсети

Поки чоловік старанно готував їжу, його дружина залишилася наодинці з трьома дітьми. Її реакція була блискавичною — вона підійшла до чоловіка та запитала, чому він це робить.

"Вона мені сказала: "У нас троє дітей, за якими треба наглядати (одна дитина з особливими потребами)". Її вираз обличчя говорити, що вона хоче негайно піти", — розповідає чоловіка.

Автор посту швидко приготував усю їжу, а потім пішов говорити з господарями. Він спокійно та прямо пояснив, що більше не готуватиме, адже весь час він приділяє кухні, а не сім'ї та дружині.

"Жінка мого друга перепросила у мене. Водночас моя дружина все одно була розлючена й наполягала покинути вечірку, назвавши мого друга "придурком", — говорить американець.

Реакція мережі

Публікація швидко зібрала сотні коментарів. Більшість користувачів стала на бік дружини та розкритикувала поведінку господарів:

"Ти не винен. Класичний приклад, коли господарі користуються гостями. Можливо, варто більше не ходити до них";

"Бути "занадто добрим" не означає бути хорошим. Тебе просто використали. І ти підвів свою дружину";

"Якщо він справді твій друг, зустріньтеся удвох і навчи його працювати з грилем. Проблема вирішена";

"Пам’ятай: коли ти постійно намагаєшся бути ввічливим до інших, насправді ти не дбаєш про власну родину. Твоя дружина лишилася з трьома дітьми, серед яких дитина з особливими потребами. Це не турбота, а жертва заради чужого комфорту".

