Персонал был удивлен: женщина родила самого большого ребенка в истории больницы (фото)

40-летняя Даниэлла Хайнс из Флориды (США) получила настоящий сюрприз, когда 3 сентября в больнице Святого Иосифа-Саут родила сына весом 13 фунтов 15 унций (около 6,3 кг). Мальчика назвали Аннаном.

Related video

Для сравнения, средний вес новорожденных в США составляет примерно 7 фунтов (3,2 кг), отмечают врачи. Об этом пишет Today.

По словам женщины, роды были совершенно иными по сравнению с ее первым сыном, который появился на свет весом 12 фунтов 11 унций (5,4 кг).

"Я помню, как подумала: Что они из меня вытягивают? Это было огромное давление", — вспоминает Хайнс.

Когда новорожденного принесли матери, весь персонал сбежался взглянуть на него.

"Не каждый день видишь почти 14-фунтового (около 6,3 кг) ребенка. Он стал маленькой знаменитостью в отделении", — рассказала американка.

Мама отмечает, что мальчик действительно очень спокойный Фото: People

Семейная особенность

И сама Хайнс, и ее супруг Андре-старший имеют рост выше 6 футов (182 см), и женщина уверена, что именно эта особенность повлияла на вес сына.

Хотя ребенок родился всего неделю назад, мама отмечает, что он действительно очень спокойный. По ее словам, мальчик немного капризничает только, когда голоден.

Семья признается, что не ожидала такого "большого счастья", но теперь, по словам Даниэллы, у них просто стало на одного человека больше, которого нужно любить.

Ранее Фокус сообщал, что мальчик ушел из дома на 30 км, чтобы найти свою мать после ссоры родителей. Зная, что женщина обычно отправляется к родственникам, он решил найти ее самостоятельно.

Также стало известно, что малыш не сдержал эмоций при встрече с мамой после первого дня в детском саду. Видео стремительно стало вирусным и собрало более 1,2 миллиона просмотров, а подписчики оставляли восторженные комментарии.