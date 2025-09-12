Персонал був здивований: жінка народила найбільшу дитину в історії лікарні (фото)

40-річна Даніелла Хайнс із Флориди (США) отримала справжній сюрприз, коли 3 вересня в лікарні Святого Йосипа-Саут народила сина вагою 13 фунтів 15 унцій (близько 6,3 кг). Хлопчика назвали Аннаном.

Для порівняння, середня вага новонароджених у США становить приблизно 7 фунтів (3,2 кг), зазначають лікарі. Про це пише Today.

За словами жінки, пологи були зовсім іншими порівняно з її першим сином, який з'явився на світ вагою 12 фунтів 11 унцій (5,4 кг).

"Я пам'ятаю, як подумала: Що вони з мене витягають? Це був величезний тиск", — згадує Хайнс.

Коли новонародженого принесли матері, весь персонал збігся поглянути на нього.

"Не щодня бачиш майже 14-фунтову (близько 6,3 кг) дитину. Вона стала маленькою знаменитістю у відділенні", — розповіла американка.

Мама зазначає, що хлопчик справді дуже спокійний Фото: People

Сімейна особливість

І сама Гайнс, і її чоловік Андре-старший мають зріст вище 6 футів (182 см), і жінка впевнена, що саме ця особливість вплинула на вагу сина.

Хоча дитина народилася лише тиждень тому, мама зазначає, що вона справді дуже спокійна. За її словами, хлопчик трохи вередує тільки, коли голодний.

Сім'я зізнається, що не очікувала такого "великого щастя", але тепер, за словами Даніелли, у них просто стало на одну людину більше, яку потрібно любити.

