Редкая фобия: девушка, которая боится фруктов, впервые попробовала ананас (видео)

В соцсетях стремительно набирает популярность трогательное видео, где 28-летняя жительница США Эмбер Уилсон впервые решается попробовать свежий ананас, несмотря на многолетний страх перед фруктами.

Related video

Клип, опубликованный ее мужем в начале сентября в TikTok, за считанные недели собрал более 29,4 миллиона просмотров и вызвал бурные обсуждения в сети.

На записи видно, как Уилсон с заметным волнением берет кусочек ананаса и пытается откусить его, в то время как ее супруг мягко подбадривает ее, описывая вкус и текстуру фрукта.

"Экспозиционная терапия для моей фруктовофобии", — гласит подпись к видео.

В интервью журналу People Эмбер рассказала, что ее боязнь фруктов началась еще в детстве. Каждый раз, когда мать пыталась предложить ей яблоко или банан, девочка впадала в панику.

"Ощущение было таким, будто я стою на краю обрыва, и кто-то готов меня столкнуть. Я начинала потеть, нервничать и буквально не могла сдержать слез", — вспоминает она. Особенно сильное отвращение у женщины вызывает апельсин: "Его запах, текстура, сок — все в нем меня пугает".

По словам Уилсон, ее решение записать видео не было попыткой прославиться. Главным стимулом стала забота о будущем: вместе с мужем они планируют детей, и она хочет спокойно угощать их фруктами без панических атак. Ананас стал лишь вторым фруктом в ее жизни — первым было яблоко. После этого блогерша решилась на манго, виноград, арбуз и ежевику, хотя некоторые вкусы пока остаются для нее слишком сложными.

Позже девушка попробывала клубнику Фото: TikTok

Неожиданно для самой Эмбер ролик с ананасом сделал ее настоящей звездой в соцсетях.

"Я думала, что это увидят только мои 60 подписчиков, но видео разлетелось по всему интернету. Каждый негативный комментарий перекрывается десятками слов поддержки. Я впервые почувствовала, что не одна", — призналась она.

Теперь Уилсон продолжает делиться своим опытом в TikTok, вдохновляя других людей бороться со страхами. Она признается, что без поддержки мужа не смогла бы решиться на такие шаги.

"Он всегда рядом, описывает вкус, помогает мне подготовиться морально. Это дает силы", — говорит она.

Супружеская пара уже строит планы на будущее: в ближайшее время Эмбер собирается попробовать клубнику, а затем свой самый большой страх, апельсин.

Ранее Фокус сообщал, что девушка готовит себе еду прямо в самолете. Фудблогер по имени Кэти прямо на борту авиалайнера замешала тесто, раскатала его и приготовила ньокки на высоте 30 000 футов (9,1 км).

Также стало известно, что женщина готовила ужин 2 часа, но одна ошибка мужа все испортила. Блюдо пришлось выбросить. Однако запеканка, забытая на плите, вызвала дискуссию о безопасности продуктов и привычках хранения еды.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.