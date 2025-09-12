Рідкісна фобія: дівчина, яка боїться фруктів, уперше спробувала ананас (відео)

У соцмережах стрімко набирає популярності зворушливе відео, де 28-річна мешканка США Ембер Вілсон уперше наважується скуштувати свіжий ананас, незважаючи на багаторічний страх перед фруктами.

Кліп, опублікований її чоловіком на початку вересня в TikTok, за лічені тижні зібрав понад 29,4 мільйона переглядів і викликав бурхливі обговорення в мережі.

На записі видно, як Вілсон із помітним хвилюванням бере шматочок ананаса і намагається відкусити його, тоді як її чоловік м'яко підбадьорює її, описуючи смак і текстуру фрукта.

"Експозиційна терапія для моєї фруктовофобії", — свідчить підпис до відео.

В інтерв'ю журналу People Ембер розповіла, що її боязнь фруктів почалася ще в дитинстві. Щоразу, коли мати намагалася запропонувати їй яблуко або банан, дівчинка впадала в паніку.

"Відчуття було таким, ніби я стою на краю обриву, і хтось готовий мене зіштовхнути. Я починала пітніти, нервувати і буквально не могла стримати сліз", — згадує вона. Особливо сильну відразу в жінки викликає апельсин: "Його запах, текстура, сік — усе в ньому мене лякає".

За словами Вілсон, її рішення записати відео не було спробою прославитися. Головним стимулом стала турбота про майбутнє: разом із чоловіком вони планують дітей, і вона хоче спокійно пригощати їх фруктами без панічних атак. Ананас став лише другим фруктом у її житті — першим було яблуко. Після цього блогерка наважилася на манго, виноград, кавун та ожину, хоча деякі смаки поки що залишаються для неї надто складними.

Пізніше дівчина спробувала полуницю Фото: TikTok

Несподівано для самої Ембер ролик з ананасом зробив її справжньою зіркою в соцмережах.

"Я думала, що це побачать тільки мої 60 підписників, але відео розлетілося по всьому інтернету. Кожен негативний коментар перекривається десятками слів підтримки. Я вперше відчула, що не одна", — зізналася вона.

Тепер Вілсон продовжує ділитися своїм досвідом у TikTok, надихаючи інших людей боротися зі страхами. Вона зізнається, що без підтримки чоловіка не змогла б зважитися на такі кроки.

"Він завжди поруч, описує смак, допомагає мені підготуватися морально. Це дає сили", — каже вона.

Подружня пара вже будує плани на майбутнє: найближчим часом Ембер збирається спробувати полуницю, а потім свій найбільший страх, апельсин.

