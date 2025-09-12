"Думал нас бомбят": дикий кабан прорвался в дом и напугал хозяина (видео)

Во Флориде (США) жители округа Ли стали свидетелями крайне необычного происшествия. Огромный дикий кабан пробрался в дом 82-летнего пенсионера Эдварда Уэллса, устроив настоящий хаос.

По словам хозяина дома, все началось с громкого удара.

"Раздался мощный взрыв, похожий на выстрел из дробовика, только гораздо громче. Я подумал: "Боже мой, нас бомбят". Дальше начался хаос", — рассказал мужчина.

Через несколько секунд через заднюю дверь ворвалось животное весом около 300 фунтов (почти 140 килограммов).

Первой жертвой стал пес семьи по кличке Бейли. Кабан набросился на него и ранил, прежде чем разбить стеклянную раздвижную дверь и оказаться прямо в гостиной. Там он провел около 40 минут, топча мебель и пугая хозяина.

На место прибыли помощники шерифа, и с этого момента ситуация вышла из-под контроля. Камеры на форме офицеров зафиксировали, как кабан, который поначалу выглядел спокойным, внезапно переключился в режим атаки. Он несколько раз бросался на стражей порядка, фыркая и двигаясь с силой быка на арене. Один из полицейских пытался набросить лассо, но животное сумело вырваться.

"Ого", — воскликнул один из офицеров в момент атаки. В итоге кабан прорвался наружу и скрылся в сторону леса.

К счастью, пес Бейли выжил: ему наложили несколько швов, и сейчас он идет на поправку. Соседи и местные компании также не остались в стороне. Представитель High Wind Shutters Эрл Ривера бесплатно заменил пенсионеру разбитую дверь, узнав о происшествии из публикации в Facebook.

История моментально стала вирусной в соцсетях и напомнила жителям США другой случай — в 2023 году свинья сбежала от хозяина и устроила переполох в ресторане McDonald’s в Спрингфилде, штат Огайо. Тогда полицейским удалось поймать животное, и видео с их погоней разошлось по интернету.

