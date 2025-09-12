"Думав нас бомблять": дикий кабан прорвався в будинок і налякав господаря (відео)

У Флориді (США) жителі округу Лі стали свідками вкрай незвичайної події. Величезний дикий кабан пробрався в будинок 82-річного пенсіонера Едварда Веллса, влаштувавши справжній хаос.

На місце прибули помічники шерифа, і з цього моменту ситуація вийшла з-під контролю. Про це пише Metro.

За словами господаря будинку, все почалося з гучного удару.

"Пролунав потужний вибух, схожий на постріл із дробовика, тільки набагато гучніший. Я подумав: "Боже мій, нас бомблять". Далі почався хаос", — розповів чоловік.

Через кілька секунд через задні двері увірвалася тварина вагою близько 300 фунтів (майже 140 кілограмів).

Першою жертвою став пес сім'ї на прізвисько Бейлі. Кабан накинувся на нього і поранив, перш ніж розбити скляні розсувні двері й опинитися прямо у вітальні. Там він провів близько 40 хвилин, топчучи меблі та лякаючи господаря.

Камери на формі офіцерів зафіксували, як кабан, який спочатку виглядав спокійним, раптово переключився в режим атаки Фото: Jam Press

На місце прибули помічники шерифа, і з цього моменту ситуація вийшла з-під контролю. Камери на формі офіцерів зафіксували, як кабан, який спочатку виглядав спокійним, раптово переключився в режим атаки. Він кілька разів кидався на правоохоронців, пирхаючи і рухаючись із силою бика на арені. Один із поліцейських намагався накинути ласо, але тварина зуміла вирватися.

"Ого", — вигукнув один з офіцерів у момент атаки. У підсумку кабан прорвався назовні та зник у бік лісу.

На щастя, пес Бейлі вижив: йому наклали кілька швів, і зараз він йде на поправку. Сусіди й місцеві компанії також не залишилися осторонь. Представник High Wind Shutters Ерл Рівера безоплатно замінив пенсіонеру розбиті двері, дізнавшись про подію з публікації у Facebook.

Історія моментально стала вірусною в соцмережах і нагадала жителям США інший випадок — у 2023 році свиня втекла від господаря і влаштувала переполох у ресторані McDonald's у Спрінгфілді, штат Огайо. Тоді поліцейським вдалося зловити тварину, і відео з їхньою погонею розійшлося інтернетом.

