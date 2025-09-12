Поддержите нас UA
Пенсионерка вынуждена продать дом, чтобы выплатить долг за 30 сантиметров земли (фото)

Дженни Филд стоит перед бунгало, которое ей придется выставить на продажу после проигрыша судебного спора с соседкой
76-летняя британка Дженни Филд | Фото: BNPS

76-летняя британка Дженни Филд вынуждена продать свой дом за 600 000 фунтов стерлингов, чтобы выплатить соседке компенсацию в размере 113 126 фунтов после многолетнего спора о земельной полосе шириной всего один фут.

Противостояние между соседками началось в 2020 году, когда одна из них установила новый забор вместо старого. Об этом пишет The Sun.

76-летняя жительница английского графства Дорсет (Великобритания) Дженни Филд оказалась в центре громкого судебного спора, который длился почти пять лет и завершился для нее плачевно. Теперь пенсионерке придется продать свой дом стоимостью около £600 000 (33,5 млн гривен), чтобы выплатить соседке компенсацию в размере £113 126 (6,3 млн гривен).

История конфликта началась еще в 2020 году, когда соседка Филд, 64-летняя Полин Кларк, решила заменить старый забор между их участками. Дженни посчитала, что новая ограда "захватила" примерно один фут (около 30 сантиметров) ее земли, и подала иск с требованием снести сооружение.

Однако суд встал на сторону Полин Кларк и в 2022 году обязал Филд выплатить компенсацию в размере 14 000 фунтов стерлингов (782 тысяч гривен). Пенсионерка отказалась признавать решение и подала несколько апелляций, что, по мнению суда, лишь затянуло процесс и привело к значительному росту судебных расходов. В результате общая сумма выплат увеличилась более чем в восемь раз и достигла £113 126.

Пенсионерка Дженни Филд во дворе своего дома в Хэмворти, Дорсет, после решения суда о продаже жилья для выплаты компенсации
Дженни посчитала, что новая ограда ее соседки "захватила" примерно один фут (около 30 сантиметров) ее земли
Фото: BNPS

Судья Росс Фентем, рассматривавший дело в окружном суде Борнмута, отметил, что Кларк слишком долго ждала возврата причитающихся средств. Он подчеркнул, что постановление о продаже дома Филд является "крайней мерой и суровым решением", но другого выхода у суда не осталось.

Сама пенсионерка, находящаяся в разводе, заявила во время слушаний: "Я продаю его, потому что мне надоело здесь жить, но я готова платить ей по одному фунту в неделю".

История вызвала широкий резонанс среди британцев. Многие пользователи соцсетей обсуждают, насколько справедливым было решение суда и действительно ли стоит разрушать жизнь пожилого человека из-за полоски земли шириной всего в один фут.

