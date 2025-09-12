Підтримайте нас RU
Пенсіонерка змушена продати будинок, щоб виплатити борг за 30 сантиметрів землі (фото)

Дженні Філд стоїть перед бунгало, яке їй доведеться виставити на продаж після програшу судового спору із сусідкою
76-річна британка Дженні Філд | Фото: BNPS

76-річна британка Дженні Філд змушена продати свій будинок за 600 000 фунтів стерлінгів, щоб виплатити сусідці компенсацію в розмірі 113 126 фунтів після багаторічного спору про земельну смугу завширшки всього один фут.

Протистояння між сусідками почалося 2020 року, коли одна з них встановила новий паркан замість старого. Про це пише The Sun.

76-річна мешканка англійського графства Дорсет (Велика Британія) Дженні Філд опинилася в центрі гучної судової суперечки, яка тривала майже п'ять років і завершилася для неї плачевно. Тепер пенсіонерці доведеться продати свій будинок вартістю близько £600 000 (33,5 млн гривень), щоб виплатити сусідці компенсацію в розмірі £113 126 (6,3 млн гривень).

Історія конфлікту почалася ще 2020 року, коли сусідка Філд, 64-річна Полін Кларк, вирішила замінити старий паркан між їхніми ділянками. Дженні вирішила, що нова огорожа "захопила" приблизно один фут (близько 30 сантиметрів) її землі, і подала позов із вимогою знести споруду.

Однак суд став на бік Полін Кларк і 2022 року зобов'язав Філд виплатити компенсацію в розмірі 14 000 фунтів стерлінгів (782 тисяч гривень). Пенсіонерка відмовилася визнавати рішення і подала кілька апеляцій, що, на думку суду, лише затягнуло процес і призвело до значного зростання судових витрат. У результаті загальна сума виплат збільшилася більш ніж у вісім разів і досягла £113 126.

Пенсіонерка Дженні Філд у дворі свого будинку в Хемворті, Дорсет, після рішення суду про продаж житла для виплати компенсації
Дженні порахувала, що нова огорожа її сусідки "захопила" приблизно один фут (близько 30 сантиметрів) її землі
Фото: BNPS

Суддя Росс Фентем, який розглядав справу в окружному суді Борнмута, зазначив, що Кларк занадто довго чекала повернення належних коштів. Він підкреслив, що постанова про продаж будинку Філд є "крайнім заходом і суворим рішенням", але іншого виходу в суду не залишилося.

Сама пенсіонерка, яка перебуває в розлученні, заявила під час слухань: "Я продаю його, тому що мені набридло тут жити, але я готова платити їй по одному фунту на тиждень".

Історія викликала широкий резонанс серед британців. Багато користувачів соцмереж обговорюють, наскільки справедливим було рішення суду і чи справді варто руйнувати життя літньої людини через смужку землі завширшки всього в один фут.

