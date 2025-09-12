Пенсіонерка змушена продати будинок, щоб виплатити борг за 30 сантиметрів землі (фото)

76-річна британка Дженні Філд змушена продати свій будинок за 600 000 фунтів стерлінгів, щоб виплатити сусідці компенсацію в розмірі 113 126 фунтів після багаторічного спору про земельну смугу завширшки всього один фут.

Протистояння між сусідками почалося 2020 року, коли одна з них встановила новий паркан замість старого. Про це пише The Sun.

76-річна мешканка англійського графства Дорсет (Велика Британія) Дженні Філд опинилася в центрі гучної судової суперечки, яка тривала майже п'ять років і завершилася для неї плачевно. Тепер пенсіонерці доведеться продати свій будинок вартістю близько £600 000 (33,5 млн гривень), щоб виплатити сусідці компенсацію в розмірі £113 126 (6,3 млн гривень).

Історія конфлікту почалася ще 2020 року, коли сусідка Філд, 64-річна Полін Кларк, вирішила замінити старий паркан між їхніми ділянками. Дженні вирішила, що нова огорожа "захопила" приблизно один фут (близько 30 сантиметрів) її землі, і подала позов із вимогою знести споруду.

Однак суд став на бік Полін Кларк і 2022 року зобов'язав Філд виплатити компенсацію в розмірі 14 000 фунтів стерлінгів (782 тисяч гривень). Пенсіонерка відмовилася визнавати рішення і подала кілька апеляцій, що, на думку суду, лише затягнуло процес і призвело до значного зростання судових витрат. У результаті загальна сума виплат збільшилася більш ніж у вісім разів і досягла £113 126.

Дженні порахувала, що нова огорожа її сусідки "захопила" приблизно один фут (близько 30 сантиметрів) її землі Фото: BNPS

Суддя Росс Фентем, який розглядав справу в окружному суді Борнмута, зазначив, що Кларк занадто довго чекала повернення належних коштів. Він підкреслив, що постанова про продаж будинку Філд є "крайнім заходом і суворим рішенням", але іншого виходу в суду не залишилося.

Сама пенсіонерка, яка перебуває в розлученні, заявила під час слухань: "Я продаю його, тому що мені набридло тут жити, але я готова платити їй по одному фунту на тиждень".

Історія викликала широкий резонанс серед британців. Багато користувачів соцмереж обговорюють, наскільки справедливим було рішення суду і чи справді варто руйнувати життя літньої людини через смужку землі завширшки всього в один фут.

