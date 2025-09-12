Женщина с ребенком зашла домой и замерла: в гостиной ее ждал "незваный гость" (видео)

Жительница Нью-Йорка, 30-летняя врач-акушер Лидия Пульчи, обнаружила внутри "худший сюрприз". Женщина заметила крупного ястреба, который влетел через разбитое окно и спокойно расположился на ее мебели.

Американка, вернувшись домой после работы с маленьким сыном на руках, пережила по-настоящему шокирующий момент. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

В видео видно, как птица ведет себя уверенно и не спешит покидать чужое жилище. Пульчи призналась, что, едва переступив порог, испытала настоящий страх.

"Это было что-то безумное. Я зашла в дом и увидела ястреба. Мне стало страшно за ребенка, я схватила его и выбежала наружу", — рассказала молодая мать.

Женщина вместе с малышом укрылась в автомобиле, припаркованном у подъезда, и оттуда вызвала службу по контролю за животными.

На место прибыли специалисты с большой сетью. Они сумели аккуратно поймать птицу и выпустить ее в безопасное место на природе. По словам экспертов, подобные ситуации не редкость, ведь ястребы нередко влетают в окна, принимая отражение неба или деревьев за продолжение своего маршрута.

Ястреб оказался внутри дома и напугал женщину с ребенком Фото: TikTok

Власти Нью-Йорка советуют жителям размещать на стеклах специальные наклейки или узоры, чтобы предотвратить такие случаи. Также орнитологи напоминают, что кормить хищных птиц не стоит — это может нарушить их естественные охотничьи инстинкты.

Видео, опубликованное Лидией, за считаные дни стало вирусным. Реакции пользователей разделились: многие сочли происходящее жутким, другие — крайне забавным.

"Теперь это дом ястреба. Будьте добры к своему новому хозяину", "Хорошо, что у вас нет кота, иначе началась бы настоящая война", — шутили некоторые пользователи.

Для самой Лидии Пульчи этот случай стал настоящим испытанием. Она призналась, что в тот момент думала только о безопасности своего сына и теперь будет внимательнее относиться к мерам защиты дома.

