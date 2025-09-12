Жінка з дитиною зайшла додому і завмерла: у вітальні на неї чекав "непроханий гість" (відео)

Мешканка Нью-Йорка, 30-річна лікарка-акушерка Лідія Пульчі, виявила всередині "найгірший сюрприз". Жінка помітила великого яструба, який влетів через розбите вікно і спокійно розташувався на її меблях.

Related video

Американка, повернувшись додому після роботи з маленьким сином на руках, пережила по-справжньому шокуючий момент. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

У відео видно, як птах поводиться впевнено і не поспішає залишати чуже житло. Пульчі зізналася, що, ледь переступивши поріг, відчула справжній страх.

"Це було щось божевільне. Я зайшла в будинок і побачила яструба. Мені стало страшно за дитину, я схопила її й вибігла назовні", — розповіла молода мати.

Жінка разом із малюком сховалася в автомобілі, припаркованому біля під'їзду, і звідти викликала службу з контролю за тваринами.

На місце прибули фахівці з великою сіткою. Вони зуміли акуратно зловити птаха і випустити його в безпечне місце на природі. За словами експертів, подібні ситуації не рідкість, адже яструби нерідко влітають у вікна, сприймаючи віддзеркалення неба або дерев за продовження свого маршруту.

Яструб опинився всередині будинку і налякав жінку з дитиною Фото: TikTok

Влада Нью-Йорка радить мешканцям розміщувати на склі спеціальні наклейки або візерунки, щоб запобігти таким випадкам. Також орнітологи нагадують, що годувати хижих птахів не варто — це може порушити їхні природні мисливські інстинкти.

Відео, опубліковане Лідією, за лічені дні стало вірусним. Реакції користувачів розділилися: багато хто визнав те, що відбувається, моторошним, інші — вкрай кумедним.

"Тепер це дім яструба. Будьте добрі до свого нового господаря", "Добре, що у вас немає кота, інакше почалася б справжня війна", — жартували деякі користувачі.

Для самої Лідії Пульчі цей випадок став справжнім випробуванням. Вона зізналася, що в той момент думала тільки про безпеку свого сина і тепер уважніше ставитиметься до заходів захисту вдома.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік закинув вудку прямо з квартири і зловив рибу, не виходячи з дому. Рибалка просто закинув вудку зі свого балкона, розташованого прямо над водоймою, і дочекався улову, лежачи на ліжку.

Також стало відомо, що ручний ворон вразив усіх своїм "людським" голосом. Мешканка Шотландії на ім'я Емі стала героїнею обговорень у мережі після того, як опублікувала відео зі своїм незвичайним вихованцем на прізвисько Фейбл.