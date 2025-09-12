Секретный "гость" на свадьбе: правда всплыла спустя четыре года (фото)

В Шотландии спустя четыре года раскрылась история с таинственным мужчиной, случайно попавшим на свадебные фото невесты Мишель Уайли.

Загадка оставалась неразгаданной, пока британка не решила выложить фото в Facebook. Об этом пишет Lad Bible.

38-летняя жительница Килмарнока вышла замуж за своего возлюбленного Джона в ноябре 2021 года в отеле Carlton в Прествике, графство Эйршир. Когда пара получила первые фотографии с торжества, они заметили на них незнакомого мужчину, который стоял прямо в проходе и попал даже на общую свадебную съемку. Ни родные, ни друзья не смогли его узнать.

"Как только я увидела снимки, сразу заметила его. Мы обсуждали с семьей: "Кто это может быть?" — но никто не знал", — рассказала Мишель.

Незнакомец случайно попал на свадебную церемонию Фото: SWNS

Загадка оставалась неразгаданной почти четыре года, пока Мишель не решила выложить фото в Facebook. Пост быстро привлек внимание пользователей, и вскоре на него откликнулся сам "таинственный гость". Им оказался 33-летний шотландский художник и декоратор Эндрю Хеллиман.

Как выяснилось, в тот день он направлялся на свадьбу подруги своей возлюбленной Микаэлы, но ошибся местом. Его спутница заранее отправилась помогать невесте, а он должен был приехать позже. По ошибке он приехал в Carlton Hotel к двум часам дня, хотя нужная церемония проходила в другом месте, в отеле Great Western в Эйре.

"Я вошел, никого не узнал, но подумал, что, может, просто еще не подошел. Потом заиграла музыка, все встали, повернулись, и я понял — это не та невеста! Но ведь нельзя просто встать и уйти, когда девушка идет к алтарю, поэтому я просидел еще двадцать минут, стараясь не выделяться", — вспоминает Эндрю.

Незванным гостем оказался 33-летний шотландский художник и декоратор Эндрю Хеллиман Фото: SWNS

После церемонии он поспешил уйти, сделал несколько звонков и наконец добрался до правильной свадьбы. А Мишель все это время ломала голову, кто же был этот незваный свидетель их семейного праздника.

Недавно бывшая невеста и ее случайный "гость" встретились лично и с улыбкой обсудили тот курьезный момент. "Я не могла перестать смеяться. Наш день и так был особенным, но эта история сделала его еще более незабываемым", — призналась Мишель. Эндрю добавил: "Я всегда думал, дойдет ли когда-нибудь эта история до меня. Теперь мы все можем посмеяться вместе".

