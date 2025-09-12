Секретний "гість" на весіллі: правда спливла через чотири роки (фото)

У Шотландії через чотири роки розкрилася історія з таємничим чоловіком, який випадково потрапив на весільні фото нареченої Мішель Вайлі.

Related video

Загадка залишалася нерозгаданою, поки британка не вирішила викласти фото у Facebook. Про це пише Lad Bible.

38-річна мешканка Кілмарнока вийшла заміж за свого коханого Джона в листопаді 2021 року в готелі Carlton у Прествіку, графство Ейршир. Коли пара отримала перші світлини з урочистості, вони помітили на них незнайомого чоловіка, який стояв просто в проході й потрапив навіть на загальну весільну зйомку. Ні рідні, ні друзі не змогли його впізнати.

"Щойно я побачила знімки, одразу помітила його. Ми обговорювали з родиною: "Хто це може бути?" — але ніхто не знав", — розповіла Мішель.

Незнайомець випадково потрапив на весільну церемонію Фото: SWNS

Загадка залишалася нерозгаданою майже чотири роки, поки Мішель не вирішила викласти фото у Facebook. Пост швидко привернув увагу користувачів, і незабаром на нього відгукнувся сам "таємничий гість". Ним виявився 33-річний шотландський художник і декоратор Ендрю Гелліман.

Як з'ясувалося, того дня він прямував на весілля подруги своєї коханої Мікаели, але помилився місцем. Його супутниця заздалегідь вирушила допомагати нареченій, а він мав приїхати пізніше. Помилково він приїхав у Carlton Hotel о другій годині дня, хоча потрібна церемонія відбувалася в іншому місці, в готелі Great Western в Ейрі.

"Я увійшов, нікого не впізнав, але подумав, що, може, просто ще не підійшов. Потім заграла музика, всі встали, повернулися, і я зрозумів — це не та наречена! Але ж не можна просто встати й піти, коли дівчина йде до вівтаря, тому я просидів ще двадцять хвилин, намагаючись не виділятися", — згадує Ендрю.

Непроханим гостем виявився 33-річний шотландський художник і декоратор Ендрю Гелліман Фото: SWNS

Після церемонії він поспішив піти, зробив кілька дзвінків і нарешті дістався до правильного весілля. А Мішель весь цей час ламала голову, хто ж був цей непроханий свідок їхнього сімейного свята.

Нещодавно колишня наречена та її випадковий "гість" зустрілися особисто і з посмішкою обговорили той курйозний момент. "Я не могла перестати сміятися. Наш день і так був особливим, але ця історія зробила його ще більш незабутнім", — зізналася Мішель. Ендрю додав: "Я завжди думав, чи дійде коли-небудь ця історія до мене. Тепер ми всі можемо посміятися разом".

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина "провалила" 50 співбесід через занадто привабливу зовнішність. 21-річна Але Гауча з Бразилії так і не отримала роботу. Дівчина впевнена, що причиною стала її зовнішність, яка затьмарила дипломи та професійні навички.

Також стало відомо, що чоловік повірив, що одружиться з королевою краси. Пенсіонер із Бельгії повірив, що спілкується зі справжньою моделлю Софі Вузелан. Чоловік проїхав 800 км і перевів 25 000 фунтів стерлінгів (майже 1,4 млн гривень) шахраям, але дізнався, що його обдурили.