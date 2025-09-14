Прямо перед глазами: оптическая иллюзия с самолетами в небе поставила в ступор сеть (фото)

Один из пользователей сети обнародовал фото с боевыми самолетами над небом одного из городов. В комментариях к популярному посту ряд юзеров признались, что было непросто найти все воздушная судна на картинке.

Сам автор сообщения предлагает всем желающим найти самолеты на этой фотографии, говорится в сообщении мужчины в Reddit.

Пост с интересной оптической иллюзией стал вирусным — набрал более 7,7 тыс. реакций на платформе. На обнародованном фото автор публикации просит пользователей внимательно взглянуть на то, что в небе над одним из городов заметно целое звено боевых самолетов.

"Эти фото показывают, насколько эффективным может быть камуфляж истребителя над городским ландшафтом", — подписал свою публикацию мужчина.

Найдите все истребители на этом фото Фото: Reddit

На первом фото сразу невозможно разглядеть все боевые воздушные суда. Однако в следующей фотографии автор показывает, сколько на самом деле самолетов на самом деле присутствуют на изображении.

Обведя соответствующую зону красным цветом, можно посчитать соответствующее количество истребителей. Всего на этой фотографии, как отмечает автор, восемь самолетов.

Количество самолетов на фото шокирует Фото: Reddit

Пока точно неизвестно, когда и где были сняты эти кадры. По предположениям пользователей, речь идет об одном из городов Европы или США в конце весны или в начале лета.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному фото, ряд реддиторов активно обсуждали оптическую иллюзию. Больше всего предпочтений получили такие реплкии:

"Да вы шутите? Я там нашел девять";

"Воу, это действительно логично, когда видишь все сам";

"Выглядит как фотошоп, но военным виднее";

"Честно говоря, я слоупок. Ни черта не увидел, пока не показали".

