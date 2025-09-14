Прямо перед очима: оптична ілюзія з літаками у небі поставила в ступір мережу (фото)

Один з користувачів мережі оприлюднив фото з бойовими літаками над небом одного з міст. У коментарях до популярного посту низка юзерів зізналися, що було непросто знайти всі повітряна судна на картинці.

Сам автор допису пропонує всім охочим знайти літаки на цій світлині, йдеться в повідомленні чоловіка в Reddit.

Пост з цікавою оптичною ілюзією став вірусним — набрав понад 7,7 тис. реакцій на платформі. На оприлюдненому фото автор публікації просить користувачів уважно глянути на те, що в небі над одним з міст помітна ціла ланка бойових літаків.

"Ці фото показують, наскільки ефективним може бути камуфляж винищувача над міським ландшафтом", — підписав свою публікацію чоловік.

Знайдіть всі винищувачі на цьому фото Фото: Reddit

На першому фото відразу неможливо розгледіти всі бойові повітряні судна. Однак в наступній світлині автор показує, скільки насправді літаків насправді присутні на зображенні.

Обвівши відповідну зону червоним кольором, можна порахувати відповідну кількість винищувачів. Загалом на цій світлині, як зауважує автор, вісім літаків.

Кількість літаків на фото шокує Фото: Reddit

Наразі точно невідомо, коли та де були зняті ці кадри. За припущеннями користувачів, мова йде про одне з міст Європи або США наприкінці весни чи на початку літа.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного фото, низка реддіторів активно обговорювала оптичну ілюзію. Найбільше вподобань отримали такі реплкіи:

"Та ви жартуєте? Я там знайшов дев'ять";

"Воу, це справді логічно, коли бачиш усе сам";

"Виглядає як фотошоп, але військовим видніше";

"Чесно кажучи, я слоупок. Ні чорта не побачив, поки не показали".

