Что скрывала в себе белая шуба: находка в секонд-хенде поразила покупателей (фото)

В США владелец магазина подержанных вещей испытал настоящий шок, когда среди обычных товаров, старой одежды и аксессуаров, он обнаружил на вешалке крайне необычную вещь.

Исторический контекст лишь подогрел интерес к предмету. Пользователь с ником TigerBananatron поделился своей находкой на популярном форуме Reddit.

Его внимание привлекло длинное белое меховое пальто, стоимостью $99,99 (4100 гривен), к которому была пришита настоящая голова животного. Находка выглядела настолько странно и зловеще, что мужчина не сдержал эмоций и воскликнул: "О, черт возьми".

Мужчина поделился фотографией в популярном сообществе Thrift Store Hauls, где пользователи публикуют самые удивительные покупки с блошиных рынков и распродаж. Пост мгновенно разлетелся по сети и собрал сотни комментариев, разделив интернет-пользователей на два лагеря: одни были шокированы, другие — восприняли находку с юмором или даже восторгом.

Белое меховое пальто, к которому пришита настоящая голова животного Фото: Reddit

Исторический контекст лишь подогрел интерес к предмету. Как отмечает издание The Genealogist, одежда из цельных шкур животных, включая головы, лапы и хвосты, была популярна в XIX веке. В викторианскую эпоху меха служили не только для тепла, но и считались символом достатка и статуса. Особенно ценились изделия из горностая, ласки и лисы. К началу XX века мода на роскошные меховые накидки и палантины достигла своего пика, и подобные вещи можно было увидеть на улицах Лондона, Парижа и Нью-Йорка.

Один пользователь рассказал, что у его бабушки была меховая накидка с несколькими звериными головами, и в детстве он использовал ее как мягкую игрушку.

Другой вспомнил, как его мать в 70-е годы носила норковую шубу с пришитыми головами и хвостами, доставшуюся ей по наследству, — одновременно вызывающую восторг и чувство жути.

Некоторые пользователи отметили, что такие находки нередко появляются на барахолках, но за 100 долларов белую шубу вряд ли можно назвать антиквариатом — за подобные вещи обычно дают не больше 10 долларов, если только речь не идет о настоящем раритете.

