Що приховувала в собі біла шуба: знахідка в секонд-хенді вразила покупців (фото)

У США власник магазину вживаних речей зазнав справжнього шоку, коли серед звичайних товарів, старого одягу та аксесуарів, він виявив на вішалці вкрай незвичайну річ.

Історичний контекст лише підігрів інтерес до предмета. Користувач із ніком TigerBananatron поділився своєю знахідкою на популярному форумі Reddit.

Його увагу привернуло довге біле хутряне пальто, вартістю $99,99 (4100 гривень), до якого була пришита справжня голова тварини. Знахідка мала настільки дивний і зловісний вигляд, що чоловік не стримав емоцій і вигукнув: "О, чорт забирай".

Чоловік поділився фотографією в популярній спільноті Thrift Store Hauls, де користувачі публікують найдивовижніші покупки з блошиних ринків і розпродажів. Пост миттєво розлетівся мережею і зібрав сотні коментарів, розділивши інтернет-користувачів на два табори: одні були шоковані, інші — сприйняли знахідку з гумором або навіть захопленням.

Біле хутряне пальто, до якого пришита справжня голова тварини Фото: Reddit

Історичний контекст лише підігрів інтерес до предмета. Як зазначає видання The Genealogist, одяг із цільних шкур тварин, включно з головами, лапами і хвостами, був популярним у XIX столітті. У вікторіанську епоху хутро слугувало не тільки для тепла, а й вважалося символом достатку і статусу. Особливо цінували вироби з горностая, ласки і лисиці. До початку XX століття мода на розкішні хутряні накидки й палантини досягла свого піку, і подібні речі можна було побачити на вулицях Лондона, Парижа і Нью-Йорка.

Реакція соцмереж

Один користувач розповів, що у його бабусі була хутряна накидка з кількома звіриними головами, і в дитинстві він використовував її як м'яку іграшку.

Інший пригадав, як його мати в 70-ті роки носила норкову шубу з пришитими головами та хвостами, що дісталася їй у спадок, — яка водночас викликала захват і почуття жаху.

Деякі користувачі зазначили, що такі знахідки нерідко з'являються на барахолках, але за 100 доларів білу шубу навряд чи можна назвати антикваріатом — за подібні речі зазвичай дають не більш як 10 доларів, якщо тільки не йдеться про справжній раритет.

